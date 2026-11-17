El actor Javier Bardem durante la presentación de la obra ‘¡Chéjov, Chéjov!’ en el Espacio Zafra Teatro, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). ‘¡Chéjov, Chéjov!’ es una obra de teatro basada en una adaptación y dramaturgia de Juan Carlos Corazza, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Javier Bardem debuta este jueves en el teatro con '¡Chejov, Chejov'! en una pequeña sala madrileña llamada Espacio Zafra Teatro, en un montaje dirigido por Juan Carlos Corazza que reúne cinco piezas breves del dramaturgo ruso y en el que comparte escenario con Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Manuela Velasco y Ben Temple.

"El susto, la inseguridad, el miedo están ahí, pero hay que trabajar con ello, y recoger la inspiración para poder centrarse en lo que es importante que son los compañeros y el trabajo", ha reconocido el intérprete en una rueda de prensa. La obra estará en el escenario hasta el 7 de febrero, aunque ya no quedan localidades para ninguna función.

El actor ha confesado que su debut teatral está siendo un proceso muy feliz y se ha desecho en elogios hacia sus compañeros de repartos. En especial, Bardem ha tenido palabras de afecto para el dramaturgo Juan Carlos Corazza, a quien ha definido como su "maestro, mentor y amigo del alma", y a quien ha agradecido este "regalo" de "recordar lo humilde que es este asunto de ser actor".

"Yo siempre he pensado en hacer teatro bajo su dirección", ha comentado Bardem, que también ha asegurado que tanto él como Corazza llevaban años esperando el momento y el espacio adecuados. "Quería dar mi primer paso en el teatro con una intimidad, una proximidad y también una humildad hacia el trabajo", ha señalado. En este sentido, ha defendido que el montaje nace del deseo de experimentar delante del público y no de ofrecer un resultado cerrado, sino de compartir una búsqueda artística.

"A mi personalmente me alimenta mucho este espacio, siento que hay un contacto directo con el público, que permite que también sean parte del trabajo. Eso me parece hermoso y valiente. En otro lugar hubiera sido más sonoro pero también más despegado", ha asegurado.

El actor ha reconocido que su inseguridad tiene que ver especialmente con la exigencia del trabajo y con el nivel de sus compañeros. "Quizá la inseguridad es por no estar a la altura y profundidad del trabajo en el que están mis compañeros. Esa sería la inseguridad. Es una exigencia artística, más que social o profesional", ha afirmado.

En su debut, Bardem interpreta, entre otros personajes, al protagonista de 'El oso', una de las piezas de Chéjov incluidas en el montaje, que ha definido como un papel "muy físico", pero también marcado por la debilidad y el juego. "Es una apuesta muy concreta, muy breve. La brevedad de las historias hace que los trabajos y los procesos tengan que ser rápidos, lo cual es un reto actual: no hay tiempo para pensar, solo tenemos que cambiar, manejar el asunto y atreverte a personificarlo", ha explicado.

EL RECUERDO HACIA PILAR BARDEM

Durante la presentación, Bardem ha tenido también palabras para su madre, Pilar Bardem, fallecida en 2021, a quien mantiene presente en este estreno a través de una pequeña fotografía. "Me hubiera gustado que lo hubiera visto (su debut), pero mi madre está presente en mi corazón, sé que está por ahí mirándome y que lo disfrutará", ha afirmado.

El actor ha recordado que fue precisamente el teatro el lugar donde empezó a amar y respetar profundamente este oficio, por el esfuerzo, constancia y sacrificio que exige. "Haga frío, llueva, truene, haga sol, esté el patio de butacas vacío o lleno", ha señalado sobre la necesidad de acudir cada día a trabajar. Una enseñanza que ha vinculado al recuerdo de su madre y que explica el respeto "abismal" que siente por el teatro y por quienes lo hacen.

En esta misma línea, ha reflexionado sobre la interpretación como un ejercicio de generosidad y de transmisión. "Cuando tocas con la verdadera esencia de actuar, que es ser vehículo para transmitir algo, encuentras el sentido de esto", ha afirmado. "Todos esperan vivir de esto y yo tengo la fortuna y el privilegio de poder hacerlo", ha agregado.

En cuanto al precio de las entradas -60 euros-, Javier Bardem ha explicado que se ha fijado "el mínimo posible", pese a que la representación supondrá pérdidas económicas. "Estamos perdiendo dinero, vamos a perder mucho dinero, pero yo no lo encuentro como una pérdida, sino como una inversión y una ganancia tremenda a nivel artístico y personal", ha señalado.

El actor ha detallado que el precio está condicionado por los distintos gastos de la producción, entre ellos el IVA, las comisiones de las plataformas de venta, los siete intérpretes que suben al escenario y el equipo técnico, para un aforo de cien localidades. "Nos hemos negado a llevarlo a más precio porque sería inviable", ha añadido.

Asimismo, ha descartado una posible gira que permita recuperar la inversión, ya que considera que esta propuesta está concebida específicamente para ese espacio y ese equipo. "Esto es aquí, para este lugar, con esta gente y en otro caso será otra cosa", ha apostillado.

Además, Bardem ha afirmado que estará sobre el escenario el próximo 6 de febrero, fecha en la que también se celebrará la gala de los Premios Goya en Pamplona. "Aquí estaré", ha indicado.

Por su parte, Corazza ha explicado que la elección de las piezas responde tanto a su adecuación a un espacio íntimo y cercano al público como al deseo de reunir a un grupo de intérpretes con los que lleva trabajando desde hace décadas. El montaje incluye 'Petición de mano', 'El oso', 'El aniversario', 'Trágico a pesar suyo' y 'Sobre los daños que hace el tabaco', además de adaptaciones y textos breves del autor ruso.