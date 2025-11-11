La Biblioteca Nacional estrena una la plataforma de acceso a su patrimonio digital para la investigación y difusión

Archivo - La BNE digitaliza y pone a disposición de los investigadores un códice con poemas de Luis de Góngora - BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España ha estrenado 'BNE Digital', la nueva plataforma que integra las colecciones digitales de la institución en un único punto de acceso.

Se trata de una herramienta de orientada a la investigación, aprendizaje, difusión y reutilización del patrimonio documental que atesora la BNE.

"Una nueva forma de explorar los fondos bibliográficos, sonoros, audiovisuales y digitales de la Biblioteca Nacional de España, con mejoras que facilitan el acceso a cualquier usuario que quiera disponer de ellos desde cualquier lugar y dispositivo, a distancia y de manera inmediata", explica la institución.

La nueva plataforma presenta novedades que mejoran la experiencia del usuario, como la búsqueda a texto completo incluso en obras con restricciones de acceso por derechos de autor -como es el caso de las colecciones de publicaciones electrónicas y copias previas a la impresión-; herramientas para mejorar la visualización de las páginas digitalizadas o visores especializados para la gran diversidad de objetos digitales que integra, como libros electrónicos, vídeos, pódcast o audiolibros.

Así, desde este martes la BNE ofrece acceso a las obras históricas digitalizadas que antes se encontraban en Biblioteca Digital Hispánica (BDH) y que ahora forman parte de BNE Digital: libros impresos del siglo XV al XX, manuscritos, dibujos, carteles, grabados, fotografías, mapas, atlas, partituras o grabaciones sonoras, entre otros documentos. Este conjunto de obras ofrece más de 35 millones de páginas digitalizadas.

También ofrece acceso a la Hemeroteca Digital para aprovechar la colección de prensa histórica y moderna conservada por la Biblioteca Nacional de España. Asimismo, la plataforma permite consultar la colección de publicaciones electrónicas, formada por las publicaciones nacidas digitales editadas en España y recopiladas en virtud de la Ley de Depósito Legal.