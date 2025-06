Carlos Bardem, Premio La Cultura Comprometida:"Hay que llevar la memoria a las aulas. Es terrible ver jóvenes fascistas"

La directora de la Asociación Arte y Memoria, organización que entrega los galardones, ha entonado el 'No a la guerra'

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor y escritor Carlos Bardem ha recibido este lunes el Premio La Cultura Comprometida, entregados por la Asociación Arte y Memoria en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y ha reivindicado la importancia de "llevar la memoria a las aulas" porque, como ha alertado, "el 25 por ciento de los hombres jóvenes sean fascistas".

"El futuro de la memoria son los jóvenes. La ultraderecha avanza mucho en los jóvenes porque vivimos momentos en los que solo prima lo individual, donde todo el mundo vive pegado a la caverna platónica de las pantallas de los móviles pensando que lo que ven en un puto móvil es la verdad. Hay que luchar contra eso y hay que llevar la memoria a las aulas", ha asegurado Bardem en el acto que ha tenido lugar en la Academia de Cine (Madrid).

Al subir a recoger el galardón, desde el público se ha escuchado el grito de 'Viva tu madre', en alusión a Pilar Bardem. Precisamente, el actor ha centrado su discurso en la memoria y ha pedido al Gobierno que "la memoria no vale nada si no hay una correa de transmisión en la educación". Además, Bardem ha mencionado "una estadística terrible" que apunta que el 25 por ciento de los hombres jóvenes de España "son fascistas".

"Les han vendido una memoria falsa, les han vendido un pasado que no existió, que no conocieron y del que han recibido una versión ficticia, mitológica. No es casual que Abascal salga con un morrión o el individuo penoso de Aznar vestido de Cid Campeador. Se han adueñado de estas cosas y han creado un pasado que no existe", ha criticado.

"Hay muchas memorias. Hay una memoria que es la de los vencidos y oprimidos, que es la memoria de la verdad, pero también hay una memoria que es la de la mentira. Tenemos que luchar por la memoria de verdad y por aquellos oprimidos, aplastados, ejecutados, exiliados, represaliados y que son los que merecen tener voz", ha destacado.

En esta línea, ha pedido "desmontar" la memoria de la mentira a través de la educación y ha puesto en valor el papel de las mujeres. "Por eso, el feminismo es el objetivo principal de los fascistas", ha denunciado. Por último, ha concluído su discurso con la promesa que hizo la familia Bardem al fallecer su progenitora. "El día que mi madre se nos fue, nos prometimos no hacer nunca nada de lo que ella no estuviera orgullosa", ha reconocido.

Junto a Bardem, la Asociación Arte y Memoria también ha premiado a la actriz Luisa Martín, la cineasta Azucena Rodríguez, la productora Ana Amigo, el pintor Ángel Aragonés o al escritor Benjamín Prado, quien se ha referido al "fantasma de la ultraderecha" que recorre Europa y que "está en el fondo de los horrores que asolan este mundo". "Abascaldabra, pata de cabra, ya están aquí otra vez", ha añadido.

También han recogido su galardón la cantante Rosa León, que ha admitido que nunca le han dado un premio por "hacer lo que hay que hacer" y que ha recordado que se aprendió las canciones de la guerra civil para cantarlas ante unos brigadistas internacionales. "Nunca he confundido la cultura comprometida con el panfleto", ha señalado.

LA ASCENSIÓN DE LA ULTRADERECHA, UN SIGNO DE ALARMA

Posteriormente, el escultor Tino Calabuig --premiado también con La Cultura Comprometida-- ha asegurado que la memoria es "fundamental para entender la historia" y ha lamentado que hoy en día se produzcan situaciones "vergonzosas y muy peligrosas". "Me avergüenza un trío de delincuentes que han estafado la memoria de la gente honesta. Y también me asusta lo que está sucediendo con la impronta violenta de Donald Trump", ha indicado.

"Lo que hoy estamos haciendo es premiar el trabajo, la resistencia y la rebelión contra la injusticia. Estos valores se deben incrementar. Siento que nos hemos acomodado demasiado con la llegada de la democracia y ahora asistimos a una ascensión de la ultraderecha en España. Es un signo de alarma que nos tiene que hacer recuperar aquella energía y aquel vértigo de libertad que tuvimos en la transición", ha sentenciado.

Durante el acto, la cantante Lourdes Pastor y el guitarrista Melón Jiménez han interpretado la canción 'Las 13 Rosas' y el tema 'Andaluces de Jaén', como homenaje a Miguel Hernández.

'NO A LA GUERRA'

Por su parte, la directora de la Asociación Arte y Memoria, Amparo Climent, ha entonado el famoso lema 'No a la Guerra' frente al "genocidio contra la población palestina". "El mundo de la cultura levanta su voz desgarrando su garganta para decir basta ya", ha clamado.

Climent ha explicado que estos premios se entregan para honrar a quienes hicieron y hacen del arte una forma de resistencia. "Durante años, y bajo la dictadura franquista, en un país marcado por el miedo, la censura y la represión, y cuando opinar era peligroso, hubo muchos y muchas de los que estáis aquí que decidisteis luchar contra el autoritarismo y la represión", ha manifestado.

Entre quienes han entregado los galardones se encontraban el actor José Antonio Sayagués, que ha sido el primero en recordar a Pilar Bardem; Carlos Olalla; el escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que ha pedido seguir luchando contra "cualquier tipo de censura o represión"; las actrices Lola Herrera o Natalia Huarte; el coreógrafo Nacho Duato; El Gran Wyoming; o el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.