Celia Rico narra en "minúsculas" la posguerra española en 'La buena letra': "Hay que hacer memoria y entender el pasado"

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Celia Rico narra en "minúsculas" la posguerra española en la película 'La buena letra' --adaptación del libro homónimo de Rafael Chirbes-- en la que sitúa el protagonismo en una mujer llamada Ana (Loreto Mauleón), que revela a través de "pequeños gestos el sentir de la época".

"Es necesario hacer memoria y poder entender las cosas que han pasado. Y así, conocer cómo nos hemos constituido como pueblo, como sociedad y como país. Para entender la historia de España, Chirbes es una buena ventana donde asomarse para entender la historia reciente", ha asegurado la realizadora en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines el próximo 30 de abril.

Celia Rico defiende que es el "mejor" momento para llevar al cine una película de los años 40 en España por el contexto bélico actual. "Viendo lo que está pasando en el mundo, pienso que es el mejor momento para mirar hacia atrás y reflexionar sobre las consecuencias de una guerra, el sinsentido que tienen y las heridas abiertas que dejan", ha explicado.

Precisamente, la cineasta ensalza la importancia de que la cinta muestre a las abuelas o bisabuelas que permanecieron en silencio, en una época en la que se ha valorado más "las grandes gestas y no los pequeños gestos". "Me pregunto cómo hicieron para soportar todo ese dolor y callar. No se ha puesto tanto el foco en ellas porque se ha pensado que eran más importantes las grandes gestas y no los pequeños gestos que también levantan un país", ha comentado.

En este sentido, recuerda que no ha encontrado "referencias" en el cine sobre estas mujeres --algo que sí ha hecho en la literatura-- y lo achaca a que "no ha habido tantas mujeres dirigiendo como escritoras". "En la literatura se ha puesto más el foco en los personajes femeninos de esta época que en el cine", subraya.

En la película, el personaje de Ana está ligado al silencio, una cualidad que, según Celia Rico, se ha "heredado" entre las mujeres y lamenta que aún cueste levantar la voz porque "sería romper un silencio casi ancestral".

"El espacio de la palabra y de la escritura lo han ocupado los hombres y es un espacio de privilegio. Ese silencio o esa invisibilización de lo que le pasaba a esas mujeres, creo que lo hemos heredado. De hecho, cuando a las mujeres de mi generación nos cuesta o nos ha costado levantar la voz o decir lo que pensamos, creo que es porque estamos rompiendo un silencio casi ancestral", ha indicado.

'La buena letra' es un drama ambientado en un pueblo valenciano durante la posguerra, donde Ana --que se dedica a callar, cocinar y coser-- trata de salir adelante con su familia, aunque la guerra civil ha abierto una herida en todos ellos, especialmente en su cuñado Antonio, interpretado por Enric Auquer.

EL "INGENIO" FEMENINO EN LOS TIEMPOS DEL HAMBRE

Uno de los retos a los que se ha enfrentado Celia Rico ha sido reflejar los primeros años del hambre. Un período en el que, como ella apunta, "no hay mucha documentación sobre lo que se comía" y tampoco ha tenido mucha información con las labores domésticas que realizaban las mujeres. "El universo de las mujeres está menos registrado, escrito y testimoniado", destaca.

Sin embargo, gracias al libro 'Las recetas de la posguerra' pudo conocer los "ingenios" que utilizaban las mujeres para dar de comer a las familias. Por ejemplo, en la película se ve como Ana hace una tortilla de patatas sin huevo ni patatas, pero sí con la piel de la naranja.

"Me parecía muy bonito que eso estuviera en la película. Creo que no había visto antes en el cine esas recetas con tanto ingenio. Y me parecía que explicaba muy bien lo que es el hambre. Explicaba muy bien también lo que es la épica de estas mujeres que se las ingeniaban como podían", ha concluido.