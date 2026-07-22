CEOE pide que el Estatuto del Artista equilibre protección de trabajadores y viabilidad económica y evite más burocracia

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha vuelto a llevar al Conse - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha valorado positivamente el desarrollo del Estatuto del Artista aunque ha reclamado que su avance garantice "un adecuado equilibrio entre la protección de los trabajadores y la viabilidad económica de las empresas" y que se evite un incremento "desproporcionado" de las cargas burocráticas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se regula la relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad.

Al respecto, la entidad, en declaraciones remitidas a Europa Press, reconoce que la norma responde a una demanda "histórica" del sector cultural y creativo e incorpora instrumentos que pueden contribuir a dotar de mayor seguridad jurídica a determinadas relaciones laborales y favorecer "un marco más adaptado a las singularidades del empleo artístico".

"La adaptación del marco laboral y de Seguridad Social a las particularidades de las actividades artísticas constituye un paso relevante para mejorar la protección de los profesionales y adecuar la regulación a la realidad de un sector caracterizado por la intermitencia, la temporalidad y la diversidad de formas de prestación de servicios", ha señalado la CEOE.

En este sentido, la entidad considera prioritario que se garantice que las nuevas obligaciones administrativas y documentales no supongan un incremento "desproporcionado" de las cargas burocráticas, así como que la norma cuente con criterios interpretativos claros que permitan una aplicación homogénea y eviten situaciones de inseguridad jurídica.

Además, ha defendido que los nuevos mecanismos de contratación conserven la flexibilidad necesaria para adaptarse a la naturaleza intermitente de la actividad artística, además de evaluar el impacto económico y organizativo que las nuevas obligaciones puedan tener sobre empresas, promotores, productores y entidades culturales.

Por último, CEOE ha apostado por mantener un diálogo permanente con los agentes económicos y sociales durante la implantación de la norma para identificar posibles ajustes que faciliten su correcta aplicación. En este sentido, ha asegurado que continuará analizando el desarrollo normativo y su aplicación práctica con el objetivo de contribuir a un marco regulatorio que combine la protección de los profesionales con la competitividad, la creación de empleo y el crecimiento de las industrias culturales y creativas.

CIMA DESTACA QUE SE GARANTIZARÁN RODAJES "MÁS SEGUROS"

Por su parte, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) celebra la incorporación de la figura de coordinación de intimidad y el refuerzo de los protocolos frente al acoso.

"Son pasos importantes para garantizar rodajes más seguros y respetuosos. Seguiremos trabajando para que estas medidas se apliquen con rigor y que los profesionales de coordinación de intimidad cuenten con la cualificación adecuada", asegura la entidad a Europa Press.