La Comunidad de Madrid homenajea a los fotógrafos de la Plaza de Toros de Las Ventas con un azulejo conmemorativo

La Comunidad de Madrid homenajea a los fotógrafos de la Plaza de Toros de Las Ventas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha homenajeado a todos los fotógrafos taurinos, tanto los que ejercen en la actualidad como los que lo han hecho a lo largo de la historia, con un azulejo conmemorativo en la Plaza de Toros de Las Ventas.

El director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, Miguel Martín, ha participado este jueves en el descubrimiento de este azulejo, ubicado en el patio de cuadrillas del coso venteño, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Con ello, la Comunidad ha querido reconocer "el trabajo que desarrollan los reporteros gráficos en el ruedo madrileño". Actualmente, en la feria de San Isidro, cerca de 50 profesionales de todas las partes del mundo acuden para captar "el mejor momento de cada cita taurina".

Así, La Monumental va a celebrar este jueves una jornada vinculada a la comunicación, coincidiendo con la tradicional Corrida de la Prensa que tendrá lugar esta misma tarde.