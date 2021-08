Creadores y compañías de baile nacionales e internacionales estrenarán 10 espectáculos en la XIII edición de Canal Baila

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora de Teatros del Canal y del Centro Coreográfico Canal, Blanca Li, ha presentado este jueves el decimotercero ciclo 'Canal Baila', un programa dirigido a creadores y compañías de danza profesionales, bien consolidadas, bien emergentes, que se celebrará del 2 de septiembre al 15 de octubre, cuando participarán una decena de propuestas creativas de danza.

El programa de residencias permite poner a disposición de creadores y compañías de danza las salas del Centro Coreográfico con el objetivo de apoyar la creación y consolidar el tejido profesional y empresarial de las compañías, facilitar recursos y espacios con unas condiciones excepcionales que permitan a estos artistas investigar, crear, desarrollarse y compartir los procesos creativos.

Así, los días 2 y 3 de septiembre la nueva edición de Canal Baila contará con Allan Falieri, con la obra 'The Serendipity of the black Swan's Death', un trabajo realizado por un intérprete heredero de la diáspora africana, donde reflexiona sobre el papel que el pasado ha dejado como legado y donde sus inquietudes lo impulsan a transitar por las esferas de género, clase y heterotopía.

Los días 8 y 9 de septiembre son el turno del estreno de 'Prusik' de 'La Intrusa'- Virginia García y Damián Muñoz. 'Prusik' es el nombre de un nudo de agarre y bloqueo. Es una atadura de fricción que se suelta al liberar la presión. Un nudo de salvación. El espectáculo busca usar la metáfora del nudo Prusik para representar el universo de una comunidad, con nuevos parámetros que se autodestierran con la propuesta de una nueva humanidad.

Días más tarde, los días 11 y 12 de septiembre será el turno de 'The colectivo- Victoria P. Miranda' con su propuesta de danza contemporánea 'Besta', una pieza sobre la bestia que lleva dentro el ser humano independientemente de su sexo.

En el siguiente turno, los días 16 y 17 de septiembre Dani Pannullo Dancetheatre Co. con el estreno del espectáculo de danza urbana 'Expulsión!'. Se trata de un conjunto de piezas de danza inspiradas por el ensayo publicado por Michel Foucault en 1975 'Vigilar y Castigar'.

Además, los días 21 y 22 de septiembre, la Compañía Arnau Pérez estrenará su propuesta de danza contemporánea 'Fridge', que surge de la idea de replantear las expectativas, como deconstruir o reconstruir la escena a través del análisis de las acciones y la expectativa o imaginario futuro que generan.

Tres días más tarde, el 25 y el 26 de septiembre, Estévez-Paños y Compañía estrenará 'La confluencia', flamenco contemporáneo que pone sobre la escena una nueva lectura de la raíz de los códigos del arte flamenco. La confluencia es un proyecto que tiene como objetivo la creación coreográfica desde un lenguaje de baile flamenco actual que se alimenta de su pasado y de su raíz y también del arte contemporáneo.

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre Proyecto Cano & Aibar pondrán sobre las tablas 'Todas las noches', una obra de flamenco contemporáneo que supone la cristalización del proceso artístico establecido entre las bailarinas Sara Cano y Vanesa Aibar. Se trata de un encuentro coreográfico que se enmarca en una danza conceptual que oscila entre el flamenco y la danza contemporánea. Ambas mujeres plantean 'Todas las noches' como un continuo generador de energía creada a partir de la potencia y el movimiento de ambos cuerpos, acompañados por la presencia de María Marín, una artista que conjuga guitarra y voz.

En octubre llega los días 5 y 6 Lucía Marote, con 'El ojo del huracán', danza contemporánea que busca el estado de calma en el centro del huracán en medio del movimiento generado a través del estado de la acción continuada de girar.

Un nuevo estreno de danza contemporánea llegará los días 9 y 10 de octubre con 'Stella', de la mano de Mar Aguiló, que se remite a Madrid, en la calle Arlabán, una bolera que se reformó en los años ochenta para convertirse en la sala Stella.

El broche del XIII ciclo de Canal Baila será puesto los días 14 y 15 de octubre por Riva & Repele con el estreno de la producción suiza de danza neoclásica-contemporánea 'La Gert'. Según la organización, Valeska Gert podría considerarse una de las artistas alemanas más ambiguas e ignoradas. Fue bailarina, actriz y estrella de cine y cabaret. Fue una artista pionera en el mundo de las performances, de quien se dice que sentó las bases y abrió camino para el movimiento punk. Gertrud Valesca Samosch, conocida como Gert, nació en el seno de una familia judía en Berlín.