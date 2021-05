Cultura y Carmen Thyssen aplazan hasta el 30 de junio la firma del alquiler de la colección

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura y Deporte y Carmen Thyssen han acordado prorrogar hasta el 30 de junio la firma del contrato para que se quede en España la colección de la baronesa por un plazo de 15 años y con la inclusión del 'Mata Mua', según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la baronesa.

Estas mismas fuentes han confirmado, al igual que en el anterior aplazamiento de la firma, que "no existe ningún problema" y atribuyen esta ampliación para la firma a "trámites burocráticos". "Son matices técnicos y de momento los temas importantes ya estaban en el preacuerdo. Solo es cuestión de tiempo", han asegurado.

En esta misma línea se ha mostrado el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en su visita oficial a Roma, reiterando que "el asunto va bien y el acuerdo está hecho". "Los elementos centrales están y ahora están los abogados de una parte y de la otra ultimando los detalles del contrato", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press el ministro.

Así, el ministro ha avanzado que cuando esté listo el documento "desde el punto de vista jurídico" se firmará, en un acto en el que también estará presente el hijo de la baronesa, Borja Thyssen, que es cotitular de parte de la colección.

"No sé si lo haremos la próxima semana, pero si no, no pasa nada y se prorroga la situación. Podremos hacerlo cuando estén cerrado los flecos jurídicos y formales", ha añadido. Esta es la segunda prórroga que se dan para firmar este acuerdo, prevista en principio para el pasado mes de marzo.

Además, ha mostrado su disposición para que, "en cualquiera de los patronatos del Thyssen de los próximos tiempos" se pueda hacer una presentación pública "de ese gran acuerdo después de 20 años de incertidumbre, que generará estabilidad".

El acuerdo con la baronesa Thyssen se alcanzó el pasado 29 de enero y contemplaba que su colección se quedara en España por un plazo de 15 años y con la inclusión del 'Mata Mua' de Paul Gauguin, que salió del museo en junio del año pasado, según explicaron a Europa Press fuentes de la negociación.

El acuerdo supondría el pago de 6,5 millones de euros anuales a la baronesa aunque ambas partes se dieron dos meses de plazo para negociar el contrato final, finalmente prorrogado tres meses más.

En los Desayunos Informativos de Europa Press celebrados el pasado 8 de marzo en Madrid, el ministro se refirió al citado acuerdo, destacando su "empeño" en incluir el regreso del 'Mata Mua', que junto a las otras obras había salido de España "porque podía". "Hasta que hemos llegado a este acuerdo, las obras son de la baronesa y tenía derecho a sacarlas", apuntó Rodríguez Uribes.

El préstamo de las 429 obras de la colección propiedad de Carmen Thyssen fue firmado en 1991 con una duración de diez años y, desde entonces, se ha renovado de manera anual desde 2011. A principios de 2017 la baronesa reclamó al Ministerio de Cultura un nuevo marco de relaciones con el Estado por entender que el contrato estaba "obsoleto".

Desde entonces, el Ministerio, inicialmente con Íñigo Méndez de Vigo, después con José Guirao al frente y ahora con José Manuel Rodríguez Uribes, han mantenido negociaciones con Carmen Thyssen para la firma de un nuevo contrato que ha obligado a renovar periódicamente la garantía de Estado de las obras.

Con este acuerdo, se pondría fin a nueve años de prórrogas del préstamo que la baronesa Thyssen-Bornemisza de Kászon había acordado con el Estado en 2002 y que debían prorrogarse cada pocos meses. Se produciría así el reencuentro de las dos colecciones, la del barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza y la de la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza.