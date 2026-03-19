Cultura cifra en 117 las bajantes que causan las filtraciones en la BNE, origen del aumento a 8 millones de la reforma

Archivo - Fachada de la Biblioteca Nacional de España (BNE), reabierta desde ayer a servicios presenciales permite desde hoy las consultas de sus fondos, que deberán realizarse con petición anticipada y cita previa, y ya ha recibido más de una veintena de - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España (BNE) arrastra desde 2023 problemas de filtraciones de agua en su sede madrileña, un fallo que obligó al Ministerio de Cultura a aprobar obras de emergencia en las cubiertas del edificio y que, posteriormente, dieron lugar a una reforma más compleja de lo previsto lo que conllevó un aumento del presupuesto de 1,9 millones a 8 millones de euros.

Este aumento se ha producido esencialmente al detectar que el problema principal de las goteras no era por las cubiertas sino por 117 bajantes que "atraviesan el edificio desde la cubierta hasta el suelo". Así lo hizo saber este miércoles el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, en la Comisión de Cultura del Congreso.

"Los arquitectos nos dijeron que el problema no era la cubierta sino las bajantes. La estructura del edificio de la Biblioteca Nacional, que es un edificio imponente, tiene una estructura de recogida de aguas que baja el agua de la lluvia por 117 bajantes", explicó.

Jordi Martí Grau defendió que esta reforma es "el mejor proyecto de intervención" que puede tener el edificio, ya que su principal objetivo es la "conservación de los libros". "Por tanto, no puede ser que sea un coladero de agua por todas partes", remarcó.

El secretario de Estado ha admitido que se ha tenido que anular el proyecto de reforma estética previsto inicialmente para destinar los recursos a la reparación hidráulica. "Vamos a hacer una obra que no se va a ver, pero resolverá uno de los problemas centrales de la BNE", ha comentado, incidiendo en que la prioridad es garantizar la conservación de los fondos centenarios de la institución y evitar que los sótanos vuelvan a inundarse por la mala evacuación de aguas pluviales.

"La BNE estará exactamente igual que estaba antes de empezar las obras, pero tendrá resuelto uno de los problemas centrales que tenía la entidad, que era la pérdida de aguas pluviales y la remodelación de las zonas subterráneas", ha agregado.

El Ministerio de Cultura ya anunció en noviembre de 2024 la ampliación del presupuesto de la intervención, tras constatarse la existencia de un problema estructural en la gestión de aguas. En 2023, se aprobó en Consejo de Ministros la ejecución de las obras de emergencia para reparar la impermeabilización del edificio de las sedes en Madrid y Alcalá de Henares por 1,9 millones de euros.