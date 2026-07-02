Descubierto el primer retrato que Velázquez hizo del conde-duque de Olivares cuando llegó a la Corte en 1626

Archivo - Vista de una galería en el Museo Nacional del Prado, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Detroit Institute of Arts (Míchigan), Salvador Salort-Pons, ha publicado el descubrimiento del primero de los retratos que le hizo Diego Velázquez al conde-duque de Olivares al llegar a la Corte en 1626.

Así lo ha publicado en un artículo en 'ARS Magazine' el director de la pinacoteca estadounidense, que ha explicado que, a diferencia de otros retratos datados de 1624 y 1625 --donde Velázquez presentaba a Olivares como estadista en su despacho--, en esta obra inédita gira hacia "una iconografía militar".

"Lo presenta como líder del ejército", explica Salort-Pons sobre el óleo 'El conde-duque de Olivares con armadura', que pertenece a una colección particular.

"En 1626, un Velázquez recién llegado a la Corte recibió el encargo de hacer dos retratos de Olivares y de Francesco Barberini, nepote del papa Urbano VIII. El valido promovió este encargo para conmemorar la extraordinaria visita del cardenal a Madrid, con el fin de que ambas obras se intercambiaran. Las fuentes de la época revelan que ninguna de las dos efigies fue del gusto del italiano. Mientras la de Barberini sigue perdida, en ARS 71 se presenta la que seguramente se hizo de Olivares", añade en su artículo.

La creación de este encargo probablemente coincidió con la visita del cardenal Barberini, cuando Velázquez creó un tercer prototipo del retrato de Olivares --ya había realizado otras imágenes de Olivares entre 1623 y 1626--.

Así, en este retrato que Salort-Pons presenta ahora, se le representa con armadura y la banda roja de general. "Aunque los rasgos faciales corresponden en gran medida al modelo ideado por el pintor en 1625, su cabello aparece ligeramente despeinado, destacando un mechón de pelo que cae sobre el lado izquierdo de su frente", añade.