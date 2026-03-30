Eduardo Casanova, Premio Triángulo Positivo 2026 de COGAM

Archivo - El actor Eduardo Casanova posa en la alfombra roja previa a la gala de la 37 edición de los Premios Goya, en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES, a 11 de febrero de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). La Academia celebra la calidad de - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actor y director de cine Eduardo Casanova ha recibido el Premio Triángulo Positivo 2026 del Colectivo LGTBI+ de Madrid (COGAM) por su aportación a la visibilidad, la ruptura de estigmas y la construcción de referentes culturales libres para las personas LGTBI+.

La entidad --que ha hecho público este lunes el galardón-- destaca la trayectoria artística de Eduardo Casanova, marcada por "una mirada profundamente personal, donde lo diferente no se esconde ni se disculpa". "Un universo creativo que ha servido de espejo para muchas personas jóvenes que no encontraban referentes sin juicios ni moldes", señala COGAM.

Casanova anunció recientemente que sufre VIH, un paso que ahora reconoce COGAM por su "gran valor social" y que contribuye a recordar que el "estigma sigue siendo más dañino que el propio virus". "Cuando decidió hacer público que tiene VIH, dio un paso que, sin ser obligatorio, tuvo un gran valor social en un contexto donde aún persisten el desconocimiento y los prejuicios", agrega la entidad.

Los Premios Triángulo reconocen cada año a personas, entidades e iniciativas comprometidas con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI+. La gala de 2026 tendrá además un carácter especialmente simbólico al formar parte de los actos del 40 aniversario de la entidad. La ceremonia se celebrará el 28 de mayo de 2026 en la sede de UGT en Madrid. En las próximas semanas se darán a conocer nuevos nombres premiados.