El egiptólogo Zahi Hawass pide que se cubra el Templo de Debod (Madrid) y dice que España "no valora este regalo"

El egiptólogo Zahi Hawass ha pedido que se cubra el Templo de Debod en Madrid "para protegerlo" de "las inclemencias del tiempo" y considera que España "no está cuidando y valorando este regalo", otorgado en 1968 como agradecimiento por su implicación en una campaña promovida por la Unesco para salvar los templos de Nubia.

"Es el único regalo que hemos hecho al pueblo español y no lo está cuidando. Todos los regalos que se han hecho a otros países sí están cubiertos; así que si no puede protegerlo, entonces tiene que devolverlo porque no lo está valorando", ha subrayado en una entrevista con Europa Press durante su visita a España para impartir una conferencia acerca de sus últimos descubrimientos en el Valle de los Reyes, con motivo de la exposición 'Tutankhamón: la tumba y sus tesoros' que puede verse hasta el 19 de abril en IFEMA Madrid.

A pesar de que insiste en la necesidad de construir un área que lo cubra, Hawass asegura que le parece bien que el monumento egipcio esté en Madrid "porque es un regalo y no un robo".

En esta línea, ha matizado que muchas de las piezas de arte egipcio "fueron robadas" durante la época del imperialismo y considera que deben volver a Egipto. Entre ellas, destaca el Busto de Nefertiti, actualmente en el Neues Museum de Berlín; la Piedra Rosetta, que forma parte de la colección del British Museum de Londres; o el Zodiaco de Dendera, expuesto en el Museo del Louvre de París.

INTELECTUALES PEDIRÁN QUE ALEMANIA DEVUELVA EL BUSTO DE NEFERTITI

Así, el arqueólogo ha adelantado que se encuentra preparando una solicitud que, según apunta, firmarán "intelectuales de todo el mundo" para pedir a Alemania que devuelva el Busto de Nefertiti a Egipto. "No estamos pidiendo que todo vuelva, estamos dispuestos a dejar muchas cosas para seguir educando al mundo. Simplemente queremos recuperar lo que se ha robado", sostiene.

En relación a la investigación que, junto con su equipo, está llevando a cabo para determinar las causas de la muerte de Tutankhamón, el egiptólogo ha subrayado que recientemente se ha descubierto que no fue asesinado como apuntaban diversas teorías y ha puntualizado que "posiblemente" muriera por un accidente que tuvo dos días antes de fallecer.

Hawass explica que el Faraón, cuya pierna izquierda estaba fracturada cuando murió, "sufrió mucho" porque padecía malaria y sus pies planos no permitían que la sangre llegase bien a los dedos. Así, apunta que actualmente se encuentra trabajando en la teoría de que se cayese de la carroza y señala que próximamente comenzará un nuevo proyecto para el que utilizará una máquina "muy sofisticada" que le permitirá conocer si el cuerpo de Tutankhamón presenta restos de una infección, "que significará que hubo accidente".

ESPERA DESCUBRIR "MUY PRONTO" LA TUMBA DE NEFERTITI

El investigador también se encuentra inmiscuido en la búsqueda de la tumba de la madrastra de Tutankhamón, la Reina Nefertiti, la cual espera descubrir "muy pronto".

Hasta el momento, el principal hallazgo de esta investigación es un taller de momificación en el que se han encontrado las herramientas que los antiguos egipcios empleaban para momificar y maquillar a los fallecidos antes de meterlos en las tumbas. "Los egipcios hacían incluso cirugía plástica de la piel para la vida en el más allá", explica.

El equipo de Hawass ha encontrado también otros talleres en los que se mezclaban las inctrustaciones de oro de los féretros, anillos de faraones y una tumba "de cabida 65". De este modo, el arqueólogo ha indicado que, por primera vez, un equipo de investigadores egipcios ha hallado el nombre de una tumba, un hecho hasta entonces atribuido a científicos extranjeros.

Por otra parte, ha recordado que él mismo refutó la teoría en la que la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, tras doce años de excavación, aseguraba que la tumba de Cleopatra se encontraba en el templo de Taporisis Magna.

"Quiero anunciar que es una teoría equivocada. Cleopatra no fue enterrada en este templo, sino en una tumba cerca de su palacio en Alejandría, que ahora mismo está sumergido bajo el agua", ha apostillado.

Las investigaciones arqueológicas no son el único proyecto de Hawass, que próximamente inaugurará el Gran Museo de Egipto, situado al pie de las Pirámides de Guiza y que lleva en construcción desde 2002.

El arqueólogo asegura que será "precioso" y ha adelantado que tendrá, entre otros objetos, cerca de cien estatuas de antiguos reyes, así como diversas salas dedicadas a Tutankhamón, al tiempo que ha aclarado que también se inaugurará pronto el Museo de la Civilización. "El Gran Museo es un regalo de Egipto y del presidente -Abdelfatah Al-Sisi- para todo el mundo", ha concluido.

El próximo sábado 1 de febrero a las 19.00 horas, Hawass mostrará al público sus conocimientos sobre el antiguo egipto, así como los últimos descubrimientos acerca de la tumba de la Reina Nefertiti, las nuevas teorías sobre las tumbas en el Valle de los Reyes y la investigación relativa a las tumbas de Cleopatra y Marco Antonio.

Asimismo, tratará temas como el misterio de las grandes pirámides y de la Esfinge y el descubrimiento de las tumbas de los constructores de las pirámides, entre otros aspectos arqueológicos y anécdotas personales.