El Estatuto del Artista permitirá con límites usar IA en el sector cultural siempre que no sustituya al artista

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Estatuto del Artista permitirá el uso de la Inteligencia Artificial (IA) generativa en parte del trabajo de artistas -como por ejemplo los actores- aunque establecerá un límite de tiempo -por ejemplo, una temporada en el caso de una serie-. En definitiva, se permitirá el uso de la IA en el sector cultural siempre y cuando no sustituya el trabajo del artista.

Así lo han explicado este viernes fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social durante un encuentro informativo para avanzar las modificaciones del Real Decreto que regula las relaciones laborales de personas artistas, técnicas y auxiliares en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales.

El texto, que forma parta del Estatuto del Artista y prevé ser aprobado antes de este verano o, como muy tarde después, regula el trabajo de menores en redes sociales, limita la Inteligencia Artificial (IA) generativa e incluye la figura del coordinador de intimidad-. Ahora vuelve a audiencia pública tras modificarse algunas disposiciones relacionadas precisamente con la IA.

Entre las novedades, se especifica ahora que sí se permite el uso de la IA siempre y cuando sea en el marco del contrato de la obra que se vaya a realizar -película, proyecto musical u otros supuestos- y mientras que no sirva para sustituir el trabajo del artista.

Por ejemplo, en el caso de una actriz que haya sido contratada para filmar una temporada de una serie, su imagen y voz podrán ser usadas con IA en el contexto de esa única temporada y para la promoción de la misma. Si se desea utilizar más allá de lo pactado, tendrá que ser con el consentimiento del artista, como han detallado desde Trabajo.

Estas modificaciones llegan tras recibir multitud de propuestas por parte de representantes de organizaciones sindicales, sindicatos de actores, productoras y empresas audiovisuales -con quien se reunió ayer jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz-, lo que ha provocado que se cambien algunos aspectos sustanciales del texto en materia de IA.

Ahora, devuelven el texto para trámite de audiencia pública pero tendrá que estar listo, con todas las nuevas propuestas, en los próximos siete días. Después el Ejecutivo lo mandará al Consejo de Estado y prevé trámite de urgencia para que llegue cuanto antes al Consejo de Ministros.

En el Real Decreto, tal y como señalaron la ministra Yolanda Díaz y el ministro Ernest Urtasun en julio, se regula el régimen concreto de participación de menores en actividades artísticas y su autorización mejorando sus derechos y estableciendo reglas "claras y únicas" para todo el territorio, evitando abusos o de competencia desleal entre empresas. También se regula la incorporación de la figura de la coordinación de la intimidad, una persona que estará presente en la preparación y en el rodaje de cualquier escena íntima y que va a proteger los límites y el consentimiento.