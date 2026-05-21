Felipe VI entrega el Premio de Poesía "Joan Margarit" a Margaret Atwood: "Un alma que refleja todo un país"

El Rey Felipe VI durante su intervención en el encuentro empresarial España-Canadá, en MaRS Centre, a 20 de mayo de 2026, en Toronto (Canadá). - Casa de S.M. el Rey

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha entregado este miércoles el III Premio Internacional de Poesía "Joan Margarit" a la escritora y poeta Margaret Atwood por enseñar a "leer mejor", "leer nuestro tiempo", "nuestras sociedades" y "a nosotros mismos", y a la que se ha referido como una "brillante novelista" que refleja "el alma de todo un país" como Canadá.

"Intelectual comprometida, amante y maestra de la naturaleza, artista de la repostería, consagrada lectora de cartas y de manos, astróloga y, por supuesto, poeta", ha afirmado el Rey durante su discurso, en el que ha hecho referencia a la historia de la vasta geografía, distancia, paisaje, naturaleza y diversidad cultural de Canadá.

"Esto tiene una traducción directa en el carácter canadiense: un espíritu práctico, un profundo respeto por la naturaleza, una apertura al diálogo y una comprensión de la sociedad como una síntesis de diferentes aportaciones", ha afirmado por la "experiencia" que vivió el monarca de los 16 a los 17 años en el Lakefield College School de Ontario.

"Para muchos lectores españoles", ha continuado el Rey, "el primer encuentro con este inmenso país llegó a través de su literatura y, en particular, a través de las obras de Margaret Atwood". Y ha recordado las palabras de la galardonada en el Premio Príncipe de Asturias de 2008: "Nuestra sociedad se ha formado, no tanto por la conquista y la dominación, sino por la constante negociación y renegociación entre diferentes culturas, diferentes idiomas y diferentes puntos de vista".

Felipe VI ha elogiado sus textos, en el que se ha filtrado "lo mejor" y "lo peor" de "nuestro pasado y presente", y "algunos peligros de futuros distópicos" que no son una invitación al "pesimismo" sino "como una llamada a la vigilancia a medida que avanzamos en el tiempo".

También ha apelado a la diversidad canadiense para hilar una similitud con España, "quizás" no tan grande, pero "igual que ustedes, inmensamente ricos, dinámicos y diversos en nuestra cultura". "Somos una nación creativa y vibrante, cuna de una lengua hablada por más de 635 millones de personas en todo el mundo, incluidos 1,7 millones de canadienses", ha destacado el Rey.

El monarca ha agradecido desde el "notable escenario que ofrece la Universidad de Victoria", "a todos aquellos canadienses y españoles" que "dedican su arduo trabajo a la cultura". Y ha añadido: "Ustedes son el mejor ejemplo de todo lo que podemos hacer juntos; y una parte significativa de nuestra cooperación futura está, de hecho, en sus manos. Sean tan creativos e imaginativos como sea posible, porque todavía queda mucho por hacer".

Y ha extendido el agradecimiento al Instituto Cervantes y su director, Luis García Montero, a la familia Margarit y a la editorial La Cama Sol: "Gracias por llevar la poesía al escenario internacional con un premio que lleva el nombre de una de nuestras voces poéticas más inolvidables".

"De España a Canadá, de un gran país a otro y desde lo más profundo de nuestros corazones, le hacemos llegar nuestra más sincera felicitación. Muchas gracias, sra. Atwood", ha concluido Felipe VI.