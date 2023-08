Fundación BBVA digitaliza el 'Diccionario del español actual' y amplía la anterior edición en más de 8.000 lemas

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación BBVA ha digitalizado el 'Diccionario del español actual' de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos en una versión que ha ampliado en más de 8.000 lemas la anterior y en la que se ofrecen al usuario varias capas de consulta.

El Diccionario, en esta tercera edición, registra el léxico documentado en España durante los últimos setenta y tres años (desde 1950), más de ochenta y tres mil lemas recogidos en un corpus de unos tres mil libros y quinientas publicaciones periódicas.

La directora de la publicación, Olimpia Andrés, ha asegurado que los nuevos lemas recogidos siguen la compilación que se inició en los setenta. "No solo se renuevan artículos, también acepciones. También las grandes catedrales evolucionan: el verbo poner no es una novedad, pero sí el uso de me pone como 'me gusta'. Para esto hay que tener la antena puesta para percibir cómo fluye el léxico en las conversaciones habituales", ha explicado.

La Fundación BBVA ha editado esta versión digital en su web, a través de la dirección www.fbbva.es/diccionario . Es una versión que moderniza y amplía la anterior en más de 8.000 lemas y en la que se ofrecen al usuario varias capas de consulta: una visualización simple, con la definición y principales acepciones de uso del lema, propia de los diccionarios habituales, y una visualización avanzada, que facilita información sobre las funciones gramaticales de los distintos elementos de la definición y los textos en que se basa.

Según la institución, la principal aportación del Diccionario del español actual desde su primera versión es que a las definiciones de cada término suma la explicación del funcionamiento gramatical de los elementos de dichas definiciones, con ejemplos reales de uso basados en un corpus léxico riguroso y extenso.

Esta nueva edición del diccionario parte de la publicada en 1999 y continúa la labor del equipo dirigido inicialmente por Manuel Seco; en la presente edición, como en la anterior (2011), bajo dirección de Olimpia Andrés y supervisión editorial digital de Carlos Domínguez.

La digitalización del diccionario ha sido bien acogida entre algunos expertos, como el catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en lexicología y lexicografía, y letra Q en la RAE, Pedro Álvarez de Miranda.

"El Diccionario del español actual (DEA) es el diccionario más importante que se publica desde hace tres siglos, desde el Diccionario de autoridades. "Tiene un valor enorme por el método, por la amplitud y por el rigor técnico. Es una excelente novedad que aparezca ahora en soporte digital", ha señalado Pedro Álvarez de Miranda, letra Q en la Real Academia Española.

En este sentido, el académico ha precisado que los lemas marcados como "hoy raro" corresponden a palabras que han caído "casi en desuso", pero que fueron muy utilizadas en la segunda mitad del siglo XX. "Es el caso, por poner un ejemplo mínimo, de la palabra 'yeyé'. Es más interesante, considera, recogerla con esa marca de menor uso que eliminarla", ha explicado.