Fundación Francisco Franco pide a Cultura que le informe si se ha agotado la vía administrativa para su extinción

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anuncia los avances para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). Urtasun ha informado este martes que el Gobierno ha solicitado a los tribunales la disoluci - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Francisco Franco ha pedido al Ministerio de Cultura que informe de si se ha agotado la vía administrativa en el proceso que ha abierto el departamento que dirige Ernest Urtasun para instar a la extinción de la entidad.

Así se lo ha hecho saber el Presidente de la FNFF en una carta dirigida al ministro de Cultura a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que explican que tras la firma de la resolución por parte del ministro el pasado 14 de abril, no se les habría informado de si se "pone fin o no a la vía administrativa".

"No obstante, en el contenido de dicho acuerdo no se contiene indicación expresa acerca de los recursos que proceden contra el mismo, ni se especifica si dicho acto pone fin a la vía administrativa, en los términos exigidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas", explica la FNFF.

La entidad pide saber que, en caso de no poner fin a la vía administrativa, "qué recurso administrativo procede interponer, especificando si es recurso de alzada o de reposición", así como el plazo que tiene para interponer dicho recurso

Urtasun anunciaba el pasado 14 de abril que había firmado la resolución que pone fin al procedimiento administrativo que permitirá solicitar formalmente ante la autoridad judicial la extinción "definitiva" de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Así lo señalaba en una rueda de prensa que se celebró en el Ministerio de Cultura en la que explicó que el expediente incluye informes jurídicos, análisis de contenidos y testimonios de víctimas del franquismo que concluían que la entidad "no cumple fines de interés general" y desarrolla actividades y mensajes que suponen "menosprecio y humillación" a las víctimas, vulnerando su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

"El resultado es un expediente sólido, riguroso, y bien fundamentado jurídicamente. Y ahora la decisión final está en las manos de un juez. Pero el Gobierno considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción, y lo decimos con claridad. Estamos, con la ley en la mano, protegiendo la dignidad de las víctimas, porque esa es nuestra responsabilidad", subrayó Urtasun.

El ministro recordó que la Ley de Memoria Democrática, en su disposición adicional quinta, prevé la extinción de aquellas fundaciones que no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias a los mismos.