La Galería de las Colecciones Reales inaugura la exposición del paisajista Fernando Branbila sobre los Sitios Reales

Blanca Padilla, Isabel Rodríguez Marco, Aránzazu Urbina Álvarez, Ana De La Cueva, Mª Dolores Menéndez, Víctor Cageao E Irene Doménech, En La Presentación De La Exposición 'Brambila. Pintor De Los Reales Sitios'. - GALERÍA DE LAS COLECCIONES REALES.

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Galería de las Colecciones Reales ha inaugurado la exposición 'Brambila, pintor de los Reales Sitios' que recupera la figura del paisajista. La muestra reúne una treintena de dibujos, pinturas, estampas y libros y podrá visitarse en la sala de exposiciones temporales desde el 29 de mayo hasta el 12 de octubre.

La presentación de la exposición ha corrido a cargo del director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, y la comisaria de la exposición, Isabel María Rodríguez Marco, conservadora de pintura de los siglos XIX, XX y XXI de Patrimonio Nacional.

Pintor, arquitecto adornista y perspectivista de origen italiano, Fernando Brambila (1763-1834), está considerado un maestro en la representación de vistas arquitectónicas y paisajísticas. Su obra destaca por "la precisión, la elegancia y una extraordinaria atención al detalle, cualidades que le convirtieron en un destacado cronista visual de ciudades, paisajes y palacios reales".

Brambila llegó a España en 1791 para participar en la expedición científica de Alessandro Malaspina, donde ha documentado con gran precisión paisajes, ciudades y puertos de América, Asia y Oceanía. Su trabajo se convirtió en un complemento visual de las descripciones científicas del viaje.

Tras su regreso en 1794, se estableció en Madrid y continuó al servicio de la Corona. En 1799 fue nombrado pintor, arquitecto y adornista de Cámara. Desde entonces, desarrolló una intensa actividad artística: participó en la decoración de palacios, diseñó monumentos conmemorativos y realizó escenografías, grabados y vistas urbanas.

El principal eje de la exposición es el conjunto de vistas de los Reales Sitios, un encargo de Fernando VII que fijó para siempre la imagen oficial de estos lugares emblemáticos. La selección incluye representaciones de Aranjuez, Madrid, El Escorial o La Granja de San Ildefonso, así como de Reales Sitios hoy desaparecidos, como el Real Sitio de La Isabela (Guadalajara).

La serie está compuesta por 95 pinturas al óleo realizadas entre 1821 y 1833 y fue posteriormente reproducida en litografías por el Real Establecimiento Litográfico a partir de 1833, lo que permitió la difusión y conocimiento popular de los Reales Sitios. La muestra ofrece además ejemplos de su trabajo en la expedición Malaspina y de sus estampas de las ruinas de Zaragoza tras el asedio napoleónico, subrayando el valor documental de su obra.

'TEJIENDO LA VIDA CORTESANA'

Las piezas reunidas en la exposición proceden de diversos enclaves de Patrimonio Nacional, entre ellos el Palacio Real de Madrid, la Galería de las Colecciones Reales, la Real Biblioteca, los palacios reales de Aranjuez y El Pardo, y el Complejo de la Zarzuela. A este conjunto se suman dos obras, también de Patrimonio Nacional, depositadas en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otras tres cedidas temporalmente por el Museo de América.

'Brambila, pintor de los Reales Sitios' puede visitarse en la sala de exposiciones temporales de la Galería de las Colecciones Reales desde el 29 de mayo hasta el 12 de octubre. El acceso está incluido en la entrada general de la Galería y es gratuito para los portadores de una entrada de cualquier Real Sitio de Patrimonio Nacional.

A partir del 11 de junio, tras la inauguración de la muestra 'Tejiendo la vida cortesana', se podrán visitar ambas exposiciones con una entrada combinada a un precio de 8 euros, que ya se puede adquirir en la página web.