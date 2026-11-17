El ministro de Cultura y número 2 de la candidatura del Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura (GIEC), por importe de 5,5 millones de euros, para la adquisición de un inmueble destinado a almacenamiento logístico.

El organismo autónomo GIEC lleva a cabo el impulso y desarrollo de las inversiones en infraestructuras en el ámbito del Ministerio de Cultura.

Desde la Oficialía Mayor del Ministerio de Cultura se plantea a la GIEC la necesidad de adquisición de un inmueble destinado a funciones logísticas de almacenamiento, gestionado por la propia Oficialía Mayor, al objeto de atender tanto la demanda de los órganos y unidades dependientes de la Subsecretaría como las propias necesidades de almacenaje de la Oficialía Mayor, con motivo de los nuevos proyectos que se están acometiendo.

Desde el Gobierno precisan que la adquisición de un inmueble destinado exclusivamente a funciones logísticas "permitiría centralizar el almacenamiento en un único punto, evitando desplazamientos a ubicaciones dispersas, lo que optimizaría los trayectos de transporte y mejoraría la eficiencia operativa del Ministerio".

El importe de 5.500.000 euros de la necesidad incluye el precio de venta de 5.450.000 euros y 50.000 euros adicionales para los gastos asociados a la compra del inmueble.

Por consiguiente, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, debido al carácter inaplazable del gasto y la imposibilidad de financiar la modificación presupuestaria a través de otras vías alternativas, considera necesario tramitar un expediente de crédito extraordinario por importe de 5.500.000 euros.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para afrontar nuevas necesidades en inversiones reales, en los programas 'Bibliotecas' y 'Museos, por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura (GIEC), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura.