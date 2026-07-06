El Gobierno holandés levanta la petición de embargo sobre edificio que acoge al Instituto Cervantes en Utrecht

Archivo - Logo del Instituto Cervantes en el Edificio de las Cariátides (C/ Alcalá Nº 49, Madrid). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Holanda ha levantado la petición de embargo sobre el edificio que acoge la sede del Instituto Cervantes en la ciudad de Utrecht.

"El embargo impuesto en este asunto es contrario a las obligaciones del Estado neerlandés en virtud del Derecho internacional y debe ser levantado de inmediato", ha asegurado la secretaria de Estado de Justicia y Seguridad en los Países Bajos, Claudia van Bruggen.

La noticia llega meses después de que en abril se informase del embargo del edificio logrado por acreedores por impagos de la deuda que arrastra España de indemnizaciones por el recorte de primas de renovables.

Entonces, el Cervantes aseguró que su actividad continuaría a pesar de esta decisión que afecta a la sede debido al caso Eures, filial de energía de renovables de Toyota.

En el comunicado, recogido por Europa Press, el Gobierno holandés explica que en el caso de medidas relativas a bienes de un Estado extranjero, rige una presunción de inmunidad.

"Esto significa que las medidas de ejecución contra bienes de Estados extranjeros están excluidas, salvo y en la medida en que el Estado haya consentido expresamente la adopción de dichas medidas, haya designado o reservado bienes para satisfacer las reclamaciones pertinentes, o se haya establecido que esos bienes se utilizan o están destinados a ser utilizados por el Estado para fines distintos de los fines gubernamentales no comerciales", zanja.