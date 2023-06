Iceta afirma que no le gustan los toros pero votó en contra de prohibirlos en Cataluña: "Es una manifestación cultural"

Sobre la propuesta del PP de eliminar el Ministerio de Cultura, Iceta cree que "es pegarse un tiro más arriba del pie"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha reconocido que no le "gustan" los toros, aunque ha señalado que cuando fue diputado del PSC en Cataluña votó en contra de la prohibición de las corridas porque "el debate tuvo una orientación que no era estrictamente animalista" y ha recordado que la tauromaquia "es una manifestación cultural declarada".

"Hay que prohibir el maltrato animal pero al mismo tiempo la tauromaquia es una manifestación cultural declarada y tenemos que convivir con ella", ha afirmado en una entrevista en Radiocable recogida por Europa Press, cuando ha sido preguntado por la introducción de los toros en el Bono Cultural.

El ministro ha recordado que él votó en contra de prohibir la tauromaquia en Cataluña porque "no se prohibían los correbous", que ha calificado de "otra expresión de cultura taurina que perjudica a los animales".

"Yo antes de prohibir algo me lo miro todo muchas veces porque la cultura va cambiando y es verdad que hay una cultura del toro que es muy importante", ha afirmado.

El ministro ha señalado que la diferencia entre España y Francia en la tauromaquia es que hay "identidades cambiadas" y ha ironizado con que los que cuidan la cultura taurina en el sur de Francia son los "catalanistas", mientras que en el caso de Cataluña consideran que "es una fiesta española".

Respecto al Bono Cultural, Iceta ha asegurado que cuando se decidió lanzar la propuesta hubo "miedo" de que en los entornos rurales tuviese menos aceptación que en los urbanos, algo que ha celebrado que no haya ocurrido, y ha destacado como "chocante" que Cataluña esté por debajo de la media nacional.

Sobre las subvenciones que otorga Cultura al cine, ha respondido que él no es quien para decir qué deben ver los españoles y ha defendido que busca un "equilibrio" que favorezca la libertad y la diversidad. En este sentido, acerca de las ayudas para las personas mayores de 65 años, Iceta ha precisado que es el grupo de la sociedad "que más está tardando en regresar al cine" y ha sostenido que "es bueno que salgan de casa y vayan al cine".

PROPUESTA DEL PP DE ELIMINAR EL MINISTERIO DE CULTURA

Por otro lado, Iceta se ha referido a la posibilidad de que, si gobierna el PP a nivel nacional, se suprimiera el Ministerio de Cultura. "Que la derecha no quiera el Ministerio de Cultura y no vaya a dotar suficientemente a la cultura de presupuestos, es un hecho, ya no es una opinión, solo hay que ver lo que han hecho cuando han gobernado. Pero yo creo que seguro que es un error eliminarlo", ha defendido.

Asimismo, ha indicado que, en caso de ganar el PP, confía en que "hagan un planteamiento distinto" y ha criticado que busquen "argumentos muy fallidos" en torno al gasto que supone. "Dicen que ahorraríamos dinero y eso es mentira. Como mucho te ahorrarías un sueldo de un ministro y el de los cinco o seis de su gabinete. Pero todo lo demás, los funcionarios que hoy trabajan en el Ministerio de Cultura, seguirían trabajando en otro ministerio y seguirían cobrando a fin de mes, o sea, que ahorrar, cero", ha apostillado.

Por ello, ha considerado que esta propuesta del PP sería "pegarse un tiro un poco más arriba del pie". "Cada vez hay más estudios que demuestran que lo que se invierte en cultura se recupera con creces. Por lo tanto, no se puede hablar de gasto porque es una verdadera inversión", ha sentenciado.