Iceta defiende a los museos españoles tras el cierre de salas por falta de personal: "Son la pera"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha respaldado este jueves 24 de noviembre la labor de los museos españoles pese al cierre de algunas salas al que se han visto obligados los últimos meses por falta de personal, asegurando que son "la pera".

"Nuestros museos son la pera. El Reina Sofía, por ejemplo, es uno de los cinco más importantes en arte contemporáneo, y esto es así y no es por hablar bien de este Gobierno, sino de todos los Gobiernos. Queremos más personal y lo tendremos, pero seguramente la situación no se podrá dar por finalizada hasta finales del año que viene", ha apuntado durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press el ministro.

Iceta ha recordado que el proceso de acceso a la función publica "no es sencillo", al tiempo que la movilidad que permiten determinados puestos no ayudan a contar con el número suficiente de personal. "Es normal, son derechos de los empleados públicos y todos tenemos que ser muy respetuosos con su labor", ha añadido.

El ministro ha defendido que los museos se encuentran en "un momento de transición" en el que todavía no ha llegado todo el personal previsto, lo que ha supuesto que se genere "cierta tensión" en algunas instituciones. No obstante, ha apuntado a la "tasa de reposición cero" previa a su Gobierno como principal causante de esta situación.

Además, también se ha referido a los ataques recientes de activistas climáticos a los museos, incluido el del Prado en España. "No podemos cerrar los museos ni poner un vigilante delante de cada cuadro, pero sí estamos mejorando los mecanismos de vigilancia", ha apuntado, tras aclarar que en el Prado "no falló nada".

"HACED LO QUE PODÁIS"

"El riesgo cero es imposible, si alguien se empeña te la hace. Yo preferiría que te la hicieran de otra manera, porque poner en riesgo el patrimonio de todos es un error. Pero nosotros cuando empezamos a ver que se producían actos de este tipo advertimos a los que dependen del Ministerio y les dijimos: 'haced lo que podáis'", ha lamentado.

Respecto a las obras incautadas, ha reconocido que aún no cuenta con un listado de los museos, pero ha defendido esta iniciativa que también partió del Prado. "No queremos obras que no sean legítimamente propiedad del museo", ha destacado, recordando el actual 'caso Pissarro' en el Thyssen, pendiente de resolución judicial.

"Tenemos que atenernos a la decisión judicial, que es la única que puede establecer al legítimo propietario de una obra. Si tenemos noticia de que un cuadro no está en manos de quien debería estar, procedemos a su devolución y, si hay dudas, que sea la justicia la que establece la titularidad", ha defendido.

Por último, ha vuelto a negar la creación de un grupo de trabajo en el ministerio de para la descolonización de los museos. "Nosotros queremos tener relatos compartidos con los países de Latinoamérica, vamos a hacer proyectos conjuntos y hemos de ser muy humildes sabiendo que podemos enseñar mucho, pero que también tenemos mucho que aprender. Eso sí, las obras en nuestros museos lo están porque fueron adquiridas legítimamente por España y no hay nada más que añadir", ha concluido.