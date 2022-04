José Luis Alonso, Premio Max de Honor 2022: "Antes la censura era política, ahora es económica"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo Jose Luis Alonso de Santos (1942, Valladolid), quien ha sido galardonado con el 'Premio Max de Honor 2022' de la SGAE por toda su carrera profesional dedicada al teatro, ha lamentado la actual "censura" que existe en las artes, que es esencialmente "económica".

"Antiguamente la censura básicamente era directa, te prohibían, te tachaban, tenías que ir allá a pedir permiso y la censura de ahora es más económica, a unos les dan dinero y a otros no", ha expresado en una entrevista con Europa Press con motivo de su galardón. De esta forma, ha matizado que "a quien le dan" es porque "apoya al poder" y a quien "no se lo dan" es porque "no apoya".

Además, ha explicado que el creador "siempre lucha contra el status quo" y el artista "siempre está en contra de lo establecido". "Para los políticos un creador nunca es del todo de fiar. Un creador no es un ideólogo que imparte una doctrina, es alguien que va contra de las doctrinas, entonces somos sospechosos y creamos problemas", ha reflexionado.

José Luis Alonso de Santos comenzó a interesarse por el teatro en 1960 y se apuntó en el Teatro Estudio Madrid (TEM) para recibir clases. Desde entonces, no ha parado de escribir obras como 'Bajarse al moro' (1985), 'La estanquera de Vallecas' (1982) o 'La escritura dramática' (1998).

Preguntado por cómo ve el teatro en la actualidad, ha asegurado que percibe en él "una evolución negativa" ya que "cada vez el mundo es más técnico".

"El móvil, el ordenador, la televisión, la oferta de relación del individuo con el mundo es más amplia y antiguamente es que no había ninguna oferta, o salía alguien a cantar y bailar o a hacer teatro allí. Luego vino la radio y la televisión, pero es que ahora hay millones de ofertas de comunicación", ha comentado el dramaturgo. De esta forma, ha señalado que el teatro "tiene que ir a las suyas" y ha subrayado que "no es una tarea fácil" en una sociedad donde "el dinero y la burocracia son tan importantes".

"Hoy en día para que alguien cante una canción no sabe la cantidad de permisos que tiene que pedir e impuestos que pagar. Entonces los gobiernos y el sistema capitalista lo que hacen es ponerle a todo un precio económico tan fuerte que dependes de ellos, dependes de ellos porque sin ellos no tienen los permisos" ha puntualizado y ha añadido que "antes eran permisos políticos, ahora son permisos económicos".

En este sentido, ha asegurado que se trata al teatro "como a las ventas en un gran almacén". "Mientras el arte tenga que regirse por el sistema económico del mercado normal está perdido, eso es un medio de censura", ha sentenciado Alonso de Santos.

Finalmente, el galardonado con el 'Premio Max de Honor 2022' ha animado a los jóvenes para que asistan al teatro con el Bono Cultural que ha lanzado el Gobierno. "Cuanto más cosas se disfruten en la vida, mejor", ha señalado.

"El teatro no os va a gustar a todos, ¿Pero como sabéis que os gusta, si no habéis ido? Yo aconsejo ir conectar con varias obras, varios autores y ver si te gusta el teatro", ha concluido Alonso de Santos.