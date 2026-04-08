Lesly Ochoa ratifica su denuncia y dice que fue retenida dos horas en un hostal por dos trabajadoras de 'Malinche'

Archivo - Lesly Ochoa atiende a los medios a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). El cantante y productor Nacho Cano, así como otros tres miembros de su equipo, declararán este lunes 13 de enero como i - Ángel Díaz Briñas - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lesly Ochoa, la becaria que denunció a Nacho Cano por el musical 'Malinche', ha ratificado este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid la denuncia presentada contra dos trabajadoras de la producción por un presunto delito de detención ilegal.

En su declaración, Ochoa ha afirmado que permaneció "dos horas mínimo" retenida "en la recepción de un hostal" por dos empleadas del espectáculo, identificadas como Cristina Duato y Roxana Drexel.

"Nunca pensé que un día yo sería la historia que necesitaba ser contada, pero entendí algo muy simple: que el arte sin dignidad no es arte, es solo un espectáculo vacío", ha expresado a la salida del juzgado.

Ochoa ha manifestado su deseo de que "se haga justicia" por el perjuicio que asegura haber sufrido "en su vida personal y laboral". "Quiero que se haga justicia por todo lo que ha repercutido el daño que ha sembrado a posta Nacho Cano", ha reafirmado.

La abogada de Ochoa, Eva Sánchez, ha explicado que la declaración se enmarca en el procedimiento reabierto por el delito de supuesta detención ilegal por parte de dos trabajadores de 'Malinche'. "Lesly Ochoa ha ratificado su denuncia y ha vuelto a concretar todo lo ocurrido en la fecha de los hechos", ha señalado.

Lesly Ochoa fue una de las becarias seleccionadas para participar en el musical 'Malinche, el espectáculo creado y producido por Cano que recrea la historia de la figura histórica La Malinche. El proyecto incluía un programa de formación para jóvenes artistas mexicanos que se trasladaban a España para integrarse en la producción.

Tras su expulsión, Ochoa denunció a Cano por la presunta comisión de delitos relacionados con los derechos laborales. En su denuncia, sostenía que varios de los participantes mexicanos habían llegado a España como turistas mientras participaban en actividades vinculadas al musical, lo que a su juicio constituía una irregularidad.

En abril de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa al entender los magistrados que los imputados no trataron de introducir a los ciudadanos mexicanos que llegaron a España para representar el musical de forma clandestina ni existían indicios suficientes de delito. Paralelamente, el entorno de Cano presentó una denuncia contra Ochoa por supuestas amenazas y chantaje.