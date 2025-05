Más de 500.000 personas hablan español en el sureste europeo, una "modesta" progresión, según un estudio del Cervantes

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 500.000 personas hablan español en nueve países del sureste europeo -Albania, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia- , una "modesta" progresión en los últimos años, si bien el idioma cuenta con una "baja institucionalización" en el sistema educativo como asignatura de lengua extranjera, según el estudio 'Demolingüística del español en el sureste europeo', realizado por el Instituto Cervantes.

Esta es una de las principales conclusiones del sexto volumen de la colección 'El español en Europa', impulsada por el Instituto Cervantes en colaboración con la Universidad de Heidelberg (Alemania) y la Universidad de Zúrich (Suiza).

En concreto, el número de usuarios hablantes del español asciende a 539.655 personas a 1 de enero de 2020 y el 97 por ciento de ellos lo han aprendido en diferentes contextos educativos. De ellas, 507.018 residen en alguno de los nueve países anteriormente mencionados, lo que supone el 1,6 por ciento de la población total, que asciende a 32.397.272 habitantes.

El estudio señala que el 93 por ciento de los hablantes de español viven solo en cuatro países, que representan el 71 por ciento de la población: Grecia (245.600), Serbia (87.300), Eslovenia (71.950) y Croacia (65.600). Porcentualmente, el país con más hispanohablantes es Eslovenia (3,4%), seguido de Grecia(2,4%), Chipre (1,8%) y Croacia (1,7%).

Otra de las principales conclusiones que desgrana el estudio es que la oferta de español como lengua extranjera presenta en los países del sureste de Europa una institucionalización "media-baja". En la rueda de prensa han participado diferentes autores extranjeros del estudio, como Marko Kapovic, profesor titular de lingüística hispánica en la Universidad de Zadar (Croacia).

En el caso de este país, Kapovic afirma que los hablantes del español se han formado a partir de la enseñanza y no de la inmigración, que corresponde a un dos por ciento de los hablantes, y apunta que la lengua española como aprendizaje está por detrás del inglés, alemán, italiano y francés. "La situación en Croacia está más institucionalizada. Más del 50 por ciento de los hablantes se han formado en la educación reglada", ha señalado. Además, ha destacado que en la educación secundaria los números son "más positivos".

"En la ESO se puede estudiar el español en 13 de las 21 provincias croatas. En cuanto al interés por la lengua, cuando se ofrece el español siempre suele interesar y no se quedan vacías las plazas ofrecidas. Es la oferta la que crea la demanda. Cuando los alumnos no tienen la opción no imparten español, pero cuando la tienen sí que eligen la lengua", ha asegurado.

En el caso de Eslovenia, Vita Veselko, profesora investigadora de la Universidad de Liubliana, ha indicado que es el país con más hispanohablantes de la región, con 72.000 hablantes, lo que confirma que "hay interés por lo español" gracias a la actividad educativa. Al respecto, añade que el 95 por ciento de los hablantes han participado en un proceso de aprendizaje y el cinco por ciento responde a las migraciones, pese a que "Eslovenia no es un destino prioritario para los hablantes de español y que el mundo hispanohablante tampoco es uno de los destinos prioritarios de los emigrantes eslovenos".

"Al 15 por ciento de los hablantes se les supone un dominio nativo, mientras que al resto es una competencia limitada, lo que nos permite ver que la situación para estos hablantes no es favorable. El español empieza a aprenderse tarde en la enseñanza arreglada y eso se refleja también en el bajo porcentaje en cuanto a la conservación o el mantenimiento de la lengua española", ha afirmado Veselko, que ha puesto de manifiesto que el español solo está por detrás del inglés y del alemán.

EL ESPAÑOL EN SERBIA

Por último, el director del Instituto Cervantes en Belgrado (Serbia), Iñaki Abad, ha lamentado que en este país el español "no ocupa un espacio público que esté a la altura de lo que es el español en el mundo", aunque se ha mostrado "terriblemente positivo" porque considera que "la gente quiere estudiar español" y ha destacado que el aprendizaje se da también por las telenovelas, las series o la música.

"Hay otro aspecto que no se ha mencionado pero que yo defino como el consumo emocional. La gente en Serbia sabe un poco de español por la telenovela, series o música", ha destacado. En Serbia, a diferencia de Eslovenia o Croacia, el español es la sexta lengua en la enseñanza secundaria, tal y como ha apuntado Abad.