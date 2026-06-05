El Ministerio de Cultura celebra el Día de los Archivos por su "papel fundamental" en el apoyo a la justicia y derechos

Archivo - Archivos históricos provinciales de Castilla-La Mancha - IGNACIO LOPEZ/JCCM - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura celebra la octava Semana de los Archivos con motivo del Día Internacional de los Archivos, que se conmemora cada año el 9 de junio, por su "papel fundamental" en el apoyo "a la justicia, los derechos y las sociedades democráticas".

Esta edición se desarrolla bajo el lema 'Archivos para la justicia: Derechos, memoria y futuros', poniendo el foco el papel de estas entidades.

Así, del próximo 8 al 12 de junio, los nueve archivos de titularidad estatal ofrecerán actividades entre las que se incluyen jornadas de puertas abiertas, muestra de documentos, visitas guiadas o encuentros y otras acciones de difusión.

Precisamente, el Archivo Histórico Nacional organiza 'Archivos para la memoria: reconocimiento, dignidad humana y experiencias vividas', con la presentación de documentos de su Sección de Inquisición.

Asimismo, dentro del ciclo 'El Archivo Histórico Nacional investiga', investigadores y profesores universitarios presentarán proyectos basados en sus fondos, y podrá visitarse la exposición didáctica 'El oficio de archivero'.

Por ciudades, en Valladolid, el Archivo de la Real Chancillería acoge la muestra 'El Arte en discordia. De la obra al conflicto' y organiza un taller centrado en el conocimiento de sus fondos documentales. Además, el Archivo General de Simancas mantiene abierta su exposición permanente 'La fortaleza de la memoria: historia y fondos del Archivo de Simancas'.

Junto al Ayuntamiento de la localidad, se han preparado un desfile de trajes en honor al patrimonio de la provincia de Valladolid, una recreación histórica de 'La Jura del Rey Ramiro' y un concierto del Coro Góspel 'Good News'.

Por otro lado, en Sevilla, el Archivo General de Indias abre una 'ventana del archivo' con documentos sobre la esclavitud y ofrece visitas a sus instalaciones en colaboración con el Archivo de la Catedral y el Archivo del Alcázar de Sevilla, y a su exposición temporal 'El Arte de preservar la memoria: El Archivo General de Indias'.

Mientras, el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca organiza visitas guiadas a las exhibiciones temporales 'Letras por la libertad. El II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura' y 'Biblioteca en Guerra', además de tres conferencias dedicadas al Lyceum Club Femenino, la Cárcel Concordataria de Zamora y a la propia institución.

El Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares ha preparado la jornada 'Archivos que dialogan' en la que, además de establecer una conversación con el archivo de RTVE, ofrecerá visitas al centro, incluyendo el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales y el Centro de Información Documental de Archivos, que se encuentran en el mismo edificio.

En Toledo, el Archivo Histórico de la Nobleza clausurará la exposición 'Image Regis' y presentará la publicación en PARES del fondo 'Santa Cruz: documentos de Álvaro de Bazán y la armada española' en el marco del V Centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán.

Y, finalmente, en Barcelona, el Archivo de la Corona de Aragón ofrecerá visitas libres a la sede histórica del Palacio de los Virreyes y visitas guiadas para grupos en sus dos sedes, además de continuar la muestra 'Patrimonio de esperanza: el legado abolicionista en Europa'.

Varios museos nacionales se suman también a la conmemoración con actividades. Serán el Museo Arqueológico Nacional (MAN), el Museo del Greco y el Museo Nacional de Escultura.