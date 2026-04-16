El Parlamento insta a Cultura a cesar al director del Reina Sofía si no regulariza este año su inventario y patrimonio

Archivo - El director del Reina Sofía, Manuel Segade, ofrece una rueda de prensa durante la presentación de la muestra 'Picasso 1906. La gran transformación', en el Museo Reina Sofía, a 13 de noviembre de 2023, en Madrid (España).El Museo Reina Sofía pres - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves una propuesta de resolución del PP para instar al Ministerio de Cultura a cesar al director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, si a 31 de diciembre de 2026 el centro no cuenta con un inventario actualizado de todos sus fondos y una valoración al día de sus bienes de patrimonio histórico conforme al Plan General de Contabilidad Pública.

En concreto, la iniciativa, recogida por Europa Press y que ha sido aprobada con 20 a favor y 13 en contra, pide que el Reina Sofía tenga actualizado un inventario de todos los fondos bibliográficos en el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria y conciliado con la contabilidad. Además, reclama que se actualice la valoración de los Bienes Patrimonio Histórico y aplique las normas de reconocimiento y valoración previstas en el Plan General de Contabilidad Pública.

Si esto no se cumple, el PP insta a Cultura a cesar a Segade en el caso de que antes de 2027 "no se hayan cumplido las dos premisas anteriores". "No pueden seguir en peligro las obras de arte existentes en el Museo, así como las que son propiedad de la pinacoteca y no están debidamente localizadas", ha señalado.

Durante la Comisión celebrada este jueves se han aprobado todas las propuestas de resolución presentadas por PP, PSOE y Vox al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en el ejercicio 2021.

Asimismo, el PP ha reclamado que el Reina Sofía corrija con "urgencia las deficiencias que le impiden aprobar y rendir sus cuentas anuales en plazo". Además, piden que la pinacoteca impulse "activamente" las previsiones contenidas en la Ley y el Estatuto sobre su régimen de personal, dotando al museo de una estructura de recursos humanos adaptada a sus necesidades.

Los 'populares' reclaman también que el museo ejerza un control "total y absoluto" sobre todas las piezas, tanto las que alberga físicamente como las que están en depósito de terceros o cedidas fuera del centro, y que se localicen aquellas que se encuentren en situaciones anómalas, al tiempo que se evalúan los sistemas de seguridad y autoprotección por tratarse de un centro nacional de arte.

Además, instan a Cultura a exigir informes mensuales sobre el inventario de obras hasta lograr ese control absoluto y a que el museo formalice con urgencia los contratos de protección contra incendios y de seguridad necesarios para garantizar la integridad de la colección.

Por su parte, las propuestas del PSOE, aprobadas con 31 votos a favor y 2 en contra, instan al Reina Sofía a culminar la revisión del nuevo sistema y su implementación en las distintas unidades del museo, con el fin de reforzar la eficacia de su gestión interna. También que elabore y apruebe "formalmente" manuales internos de procedimiento precisos para efectuar la contratación, los registros contables, la gestión de los ingresos que obtiene y el registro de obras de arte.

VOX CONTRA LA "DEPENDENCIA" DEL REINA SOFÍA AL DINERO PÚBLICO

Por otro lado, Vox ha presentado cuatro propuestas, que se han aprobado con 20 votos a favor y 13 en contra, en las que piden que el Gobierno inste al organismo a realizar un plan de viabilidad con el objetivo de "dejar de presentar pérdidas acumuladas y el aumento de la dependencia del presupuesto público".

Asimismo, pide al Tribunal de Cuentas a que se considere la "materialidad" como criterio básico tanto en la realización de los trabajos de auditoría como en las conclusiones que dan lugar a la emisión de la opinión de auditoria.

Por último, la formación de Santiago Abascal ha reclamado al Gobierno, y en particular al Ministerio de Cultura y a los órganos rectores del Reina Sofía, que adopten con carácter prioritario las medidas necesarias para corregir las deficiencias que impiden al museo aprobar y rendir sus cuentas en los plazos legalmente previstos, incluso valorando condicionar su financiación futura al estricto cumplimiento de esos plazos.

Además, insta a completar la valoración de los bienes de Patrimonio Histórico y a aplicar las normas de reconocimiento y valoración del Plan General de Contabilidad Pública como soporte de los registros contables, de modo que en la memoria de las cuentas anuales se informe de todos los aspectos relevantes relacionados con las obras de arte.