Imagen de las salas de exposición 'Mariana de Austria'. - MUSEO NACIONAL DEL PRADO

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado ha presentado este martes la exposición 'Mariana de Austria', que reúne 111 obras para analizar cómo la reina consorte, regente y reina madre de la monarquía hispánica del siglo XVII utilizó el arte para "construir y afirmar" su autoridad y promocionar el poder femenino. La comisaria de la muestra, Noelia García, ha definido a la protagonista como "la mujer que hizo del arte un instrumento para afirmar su autoridad".

Pinturas, esculturas, estampas, medallas, monedas, manuscritos iluminados, dibujos y piezas de artes decorativas recorren la vida de Mariana de Austria (1634-1696), con obras de artistas como Velázquez, Martínez del Mazo, Carreño de Miranda o Claudio Coello. Según ha explicado García, ninguna otra institución reúne un conjunto comparable de retratos de la reina, que en la muestra se completa con préstamos de instituciones nacionales e internacionales.

La exposición será inaugurada este miércoles por los Reyes y por el presidente federal de Austria, Alexander Van der Bellen, y su esposa, Doris Schmidauer. Abrirá al público el 26 de noviembre y podrá visitarse hasta el 28 de marzo de 2027.

García también ha explicado que la reina fue "la principal interesada y la principal promotora" de sus retratos. Ha indicado que Carreño de Miranda realizó ocho versiones de una pareja de retratos en la que aparecen la reina y su hijo en el Salón de los Espejos, enviadas a cortes europeas. Falomir ha precisado que normalmente era la corte la que encargaba los retratos y que la calidad de las copias dependía del destinatario. Como antecedente en el uso del retrato para legitimar el poder, ha el director ha citado a Isabel I de Inglaterra.

"Las mujeres enfrentaban una situación complicada", ha explicado García, ya que en los siglos XVI y XVII pervivían teorías que consideraban "antinatural" el gobierno de una mujer. Ha añadido que Mariana asumió la regencia más contestada de la historia de la monarquía hispánica, pero que contaba con una tradición iconográfica de las mujeres de la dinastía para combatir esa contestación.

"Mariana es la mujer con más poder entre Isabel la Católica e Isabel II", ha afirmado por su parte el director del Prado, Miguel Falomir, al explicar por qué el museo ha elegido a esta reina y no a otra. Ha recordado que, tras la muerte de Felipe IV, Carlos II era menor de edad y Mariana asumió la regencia, de modo que había que construir la imagen de "una mujer que gobierna, no una reina consorte".

Falomir ha situado la exposición como cierre de un año en el que el museo ha dedicado contenidos a Isabel de Farnesio y a Cristina de Suecia, con un enfoque distinto. Ha subrayado que Mariana de Austria no fue artista ni coleccionista y que la muestra aborda "el poder, cómo las imágenes contribuyen a crear, difundir, promover el poder femenino".

El director ha destacado además la presencia de obras salidas del taller de Velázquez y ha señalado que muchas piezas se han restaurado expresamente para la ocasión. Asimismo, ha informado que la exposición se ha llevado a cabo con el patrocinio de la Fundación AXA y que el coste ha sido de 1.072.722,22 euros.

"EL PODER SE ADQUIERE, LA AUTORIDAD SE CONSTRUYE"

"El poder se adquiere, la autoridad se construye. La autoridad es un poder reconocido y aceptado", ha explicado García. Según ha indicado, Mariana tenía el poder porque Felipe IV le encomendó en su testamento la gobernación de la Monarquía y la tutela de Carlos II, pero carecía de autoridad a causa de la campaña de descrédito de la que fue objeto.

García ha explicado que esa imagen negativa alcanzó su máxima expresión en el siglo XIX y ha condicionado la interpretación de la reina hasta fechas recientes. Ha añadido que las investigaciones de las últimas décadas han permitido ofrecer una lectura más rigurosa de su actuación política, y en ese marco, ha dicho, se inscribe la exposición. Ha comenzado su intervención con el espejo de 'Las Meninas', donde Mariana aparece reflejada junto a Felipe IV en un lugar secundario que, a su juicio, recuerda el papel relegado que ha tenido su figura histórica.

El recorrido se organiza en cuatro secciones: archiduquesa, reina consorte, reina regente y reina madre. Arranca con los retratos que se intercambiaron las cortes de Viena y Madrid durante las negociaciones matrimoniales, primero con el príncipe Baltasar Carlos y, tras su muerte, con Felipe IV. Incluye una reproducción del arco triunfal levantado en Milán para su paso en 1649, de camino a Madrid.

En la sección de reina consorte, Martínez del Mazo realizó los primeros retratos de Mariana ante la ausencia de Velázquez, que estaba en Italia. A su regreso, este creó entre 1652 y 1653 el modelo que definió su imagen oficial. El diseñador Lorenzo Caprile ha elaborado para la muestra dos reproducciones: el vestido de ese retrato, con su estructura interior (corsé, guardainfantes y enaguas), y el traje de viuda que Mariana vistió tras la muerte de Felipe IV.

"Por primera vez, un miembro de esta dinastía se representa en el ejercicio explícito de las funciones de gobierno", ha señalado García sobre los retratos que Carreño de Miranda pintó en 1671 en el Salón de los Espejos, en los que la reina aparece sentada junto a papeles, tintero y pluma. Según ha dicho, la imagen contradecía a quienes sostenían que Mariana dejaba el gobierno en manos de sus validos.

La comisaria ha mostrado también un retrato ecuestre de la reina, en el que Mariana utiliza un lenguaje de poder reservado tradicionalmente a los hombres, y un retrato doble de madre e hijo procedente de Praga, que según ha indicado nunca se había expuesto. En la sala del Salón de los Espejos se han reunido por primera vez las cuatro pinturas que figuran en los retratos de Carreño.

En la última etapa, Carreño pintó en 1677 dos retratos por encargo del conde de Harrach, embajador imperial. Ese año Mariana fue apartada de la corte y se instaló en Toledo, aunque regresó a Madrid en 1679 y mantuvo su influencia en la política matrimonial de Carlos II y en la sucesión. La muestra concluye con una galería de reinas de la dinastía, cuyo último retrato es el de Mariana de Austria que realizó Claudio Coello, y con la reproducción de un catafalco levantado en Lima.