El Prado visibiliza el papel de la mujer en el arte con la edición en inglés de la serie 'Art and gender in the museum'

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado ha coeditado junto con la editorial Amsterdam University Press la serie femenina 'Art and gender in the Museum. The Prado Collection' (Arte y género en el museo. La colección del prado), con el objetivo de examinar la formación y evolución de sus colecciones desde una perspectiva de género, examinando cómo estas dinámicas han influido en la creación, representación y recepción de sus colecciones.

La pinacoteca española señala en un comunicado que la iniciativa pretende visibilizar el papel de la mujer en el mundo del arte, ya sea como artífice, patrona y coleccionista o como sujeto de la mirada masculina, al tiempo que permite reflexionar en torno a la construcción de género y su reflejo en las colecciones del Museo.

La serie ha sido editada por Noelia García Pérez, responsable del proyecto 'El Prado en femenino', quien traza y visibiliza nuevos caminos en el conocimiento e investigación de las colecciones del Prado a través de las artistas que forman parte de estas colecciones.

En este sentido, el Prado destaca el decisivo papel que desempeñaron las mujeres en la configuración del Museo, ya fuera como coleccionistas y promotoras o contribuyendo decisivamente a su fundación y preservación; o de su papel como sujeto de la mirada masculina, y los condicionantes de género que afectaron a la creación y presentación de las colecciones del museo, en el pasado y en el presente.

El comité editorial está formado por destacados investigadores del ámbito nacional e internacional como Estrella de Diego (Universidad Complutense de Madrid), Sheila ffolliott (George Mason University), M. José Rodríguez Salgado (The London School of Economics and Political Sience-Oxford University), Alejandro Vergara (Museo del Prado), Carmen Gaitán (CSIC) o la directora del prestigioso programa Jane Fortune Research Program on Women Artists (Medici Archive Project), Sheila Barker.

"Las mujeres mecenas y artistas han motivado un importante número de publicaciones en las últimas décadas, pero ésta es la primera serie que aborda el estudio de la creación de una de las mayores colecciones de arte del mundo. A través de una lente en clave de género, centrándose en las mujeres que promovieron, inspiraron, crearon, donaron y conservaron muchas de las obras que esta institución custodia y exhibe, con el fin de demostrar el papel crucial que estas han desempeñado", apunta el Museo del Prado.