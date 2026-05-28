El Reina Sofía cumple 40 años, con el Guernica de Picasso como "eje vertebral del discurso museográfico"

Vista de la fachada del Edificio Sabatini, del Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía - JOAQUÍN CORTÉS/ROMÁN LORES

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía cumple este 28 de mayo 40 años ya que el Centro de Arte Reina Sofía (CARS), origen del actual museo, abrió sus puertas al público el 28 de mayo de 1986, tras su inauguración oficial dos días antes. Entre sus piezas, destaca el Guernica de Pablo Picasso, que se presentó al público el 10 de septiembre de 1992 como "eje vertebral del discurso museográfico" de la institución.

Ubicado en el antiguo Hospital General de Madrid, el CARS inició su andadura como centro de exposiciones temporales de carácter nacional e internacional. Dos años después, el 27 de mayo de 1988, se convirtió en museo nacional, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El 31 de octubre de 1990, con la presencia de los Reyes, Juan Carlos I y Sofía, se inauguró oficialmente la sede del Museo.

La sede central del Museo Reina Sofía cuenta con una superficie de 84.048 metros cuadrados (m2), en los que se asientan el Edificio Sabatini, una construcción del siglo XVIII que sirvió originalmente como hospital, declarado en 1977 Monumento Histórico-Artístico, y el Edificio Nouvel, la ampliación en vidrio y acero diseñada por Jean Nouvel e inaugurado en 2005. Además cuenta con dos sedes: el Palacio de Cristal, actualmente en obras en el Parque del Retiro de Madrid, y el Palacio de Velázquez.

Las Colecciones, que se iniciaron con los de fondos compuestos por cerca de 10.000 obras procedentes del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC), han alcanzado las 31.289 piezas actuales. A lo largo de estos años, se ha ido ampliando con compras, donaciones y depósitos, además de ampliar sus formatos (cine, vídeo, artes vivas y performance), con especial hincapié en la incorporación de mujeres artistas (que actualmente representan el 15% de sus fondos) y en el arte latinoamericano.

Entre los artistas presentes en las Colecciones del Reina figuran, entre otros, Francis Bacon, María Blanchard, Alexander Calder, Salvador Dalí, Sonia Delaunay, Pepe Espaliú, Juan Gris, José Gutiérrez Solana, Maruja Mallo, René Magritte, Joan Miró, Juan Muñoz, Pablo Picasso, Ángeles Santos, Richard Serra, Dorothea Tanning, Antoni Tàpies, Gerda Taro, Delhy Tejero o Rosario de Velasco.

Como añade la instituación, actualmente las Colecciones del Reina se encuentran en un proceso de revisión. La primera fase de la presentación --Colección. Arte contemporáneo: 1975- presente-- , se inauguró el pasado 16 de febrero de 2026 en la cuarta planta del Edificio Sabatini.

La segunda parte se presentará en 2027, en la tercera planta, con obras del período que abarca desde los años 50 hasta los 70 del siglo XX, y el proyecto culminará en 2028 con la reorganización de la segunda planta dedicada a las vanguardias.

Tras la fundación del Centro de Arte Reina Sofía por el ministro de Cultura Javier Solana, a iniciativa de Carmen Giménez, entonces directora del Centro Nacional de Exposiciones, desde su constitución como Museo siete personas han dirigido la institución: Tomás Llorens (1988-90), María de Corral (1991-94), José Guirao (1994-2001), Juan Manuel Bonet (2001- 2004), Ana Martínez de Aguilar (2004-07), Manuel Borja-Villel (2008-23) y el actual, Manuel Segade, (2023).

Por otro lado, el Reina cuenta con el apoyo de las fundaciones Fundación Museo Reina Sofía, desde 2012 junto con su homóloga estadounidense, y la Fundación Amigos del Reina Sofía, desde 2018. Asimismo, al año pasado se creó el Instituto Cáder de Arte Centroamericano (ICAC), con el objetivo de promover la investigación y difusión del arte de esta región y sus diásporas.

MÁS DE 650 EXPOSICIONES TEMPORALES

Desde su inauguración en 1986, el Reina Sofía ha consolidado un programa de exposiciones temporales de alcance internacional, orientado a dar cabida a las expresiones más novedosas del arte contemporáneo.

A lo largo de estos 40 años, se han celebrado más de 650 exposiciones así como una intensa actividad marcada por gran afluencia de público como las exposiciones dedicadas a Salvador Dalí en 2013 (con 730.000 visitantes) o 'Picasso, Piedad y Terror en Picasso. El camino a Guernica', en 2017, que reunió a 681.127 personas. Al año, el Museo recibe 1.700.000 visitantes.

En la actualidad, bajo la dirección de Manuel Segade, el programa expositivo busca integrar relatos inéditos de la historia del arte y atender a la diversidad de la producción contemporánea, como enfatiza la institución, que destaca exposiciones de artistas como Maruja Mallo, Néstor Martín-Fernandez de la Torre o las recién inauguradas de Aurèlia Muñoz y Felix Gonzalez-Torres.

El Museo también ha llevado a cabo prácticas performáticas, con intervenciones como las de Laia Estruch o la programación del Espacio 1 dedicada al cine de exposición, inaugurada por Oliver Laxe. Así, el actual proyecto de Manuel Segade (2023-28) se orienta hacia un museo "abierto y cercano que genere mecanismos de participación, diálogo y discusión", incide el Reina Sofía.