Los Reyes inauguran la última exposición del programa oficial de la Celebración Picasso en el Reina Sofía

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes han inaugurado este martes la exposición 'Picasso 1906: la gran transformación' en el Museo Reina Sofía en el marco de la Celebración Picasso 1973-2023, iniciativa impulsada por los Gobiernos de España y Francia que rinde homenaje al artista en el 50 aniversario de su fallecimiento.

Felipe y Letizia han estado acompañados de la Comisión Nacional para la Conmemoración del 50º aniversario de la muerte de Pablo Picasso, de la cual son presidentes de honor; y de los ministros de Cultura y Deporte, Miquel Icete; de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; así como el de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

Los Reyes han realizado un recorrido de las ocho secciones de la exposición que exploran las distintas facetas del trabajo del artista en 1906, guiados por su comisario, Eugenio Carmona, y acompañados también del director y de la presidenta del patronato del Museo Nacional Reina Sofía, Manuel Segade y Ángeles González-Sinde.

La exposición 'Picasso 1906: La gran transformación', última exposición del programa oficial de la conmemoración del pintor, recupera la teoría del "homoerotismo definitivo" de la obra del artista en contraposición a la imagen de "homofobia y misoginia" construida en los textos actuales.

"Hay que ser muy fuerte para soportar lo que dicen esos textos y esto es una lucha contra esa homofobia y misoginia de la que hablan de Picasso. Parece que cuando te sitúas en otra posición, te estás pegando a una moda, y no es así porque de este homoerotismo ya se hablaba en los años 90", explicaba en la presentación el comisario de la muestra, Eugenio Carmona.

De hecho, Carmona ha puesto como contrapunto la obra 'Las señoritas de Avignon' --retrato de cinco prostitutas barcelonesas-- para justificar esas posturas que hablan de la misoginia del autor. "¿Por qué se ha obviado ese homoerotismo? Porque se ha centrado todo en 'Las señoritas de Avignon' y se ha exagerado en relación a la modernidad", ha lamentado el experto 'picassiano'.

Carmona ha continuado aseverando que la relación que Picasso mantuvo en esta etapa en la que se concentra la muestra --en el año 1906-- con personas homosexuales "que asumieron su condición de propia identidad no es detalle ni anécdota: es categoría". "Eso que dicen de que Gertrude Stein --mecenas del autor-- no le interesaba porque era gorda y lesbiana no es verdad", criticó el comisario.

EL ARTE PRIMITIVO EN LA OBRA PICASSIANA

En total, la muestra reúne más de 120 obras procedentes de colecciones privadas y museos como el MoMA, el Louvre o el Pompidou. Dividido en ocho secciones, precisamente la primera parte está dedicada al cuerpo y los desnudos, donde se ven algunas de esas obras que sostienen la tesis de Carmona: desde el 'Desnudo con las manos cruzadas' o el 'Desnudo sentado'.

Retratos de Fernande Olivier o la propia Gertrude Stein, así como el conocido 'Busto de mujer', completan una muestra en la que el cuerpo se convierte en "lugar fundamental para abarcar muchas fuerzas: desde sexualidades minoritarias hasta otra mirada cultural". "Es una especie de viaje por la cultura visual de principios del siglo XX", ha señalado el director del centro, Manuel Segade.

La muestra tiene como objetivo arrojar una nueva luz sobre la contribución inicial de Picasso a la definición del arte moderno". Hasta la fecha, el año 1906 ha sido considerado como una extensión del período rosa del artista o como un prólogo a su famosa obra Las señoritas de Aviñón (1907). No obstante, hoy se reconoce que 1906 fue un periodo artístico significativo en la evolución creativa de Picasso.