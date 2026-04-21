Siete creadores escénicos profundizarán en su universo creativo durante seis meses con el programa Contracielo de SGAE

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MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Réplika Teatro ha anunciado este martes los siete creadores escénicos seleccionados para su programa de acompañamiento artístico 'Contracielo', con la colaboración de Fundación SGAE e INAEM - Castillo Palacio Magalia.

Los seleccionados profundizarán en su universo creativo e identidad artística durante un semestre y disfrutarán de dos semanas de trabajo compartido en el Palacio de Magalia (Navas del Marqués, Ávila), además de una semana de trabajo individual en las sedes de Réplika Teatro y Fundación SGAE (Madrid). Asimismo, reciben una ayuda económica de 1.500 euros, una bolsa de viaje para cubrir los gastos de alojamiento, dietas y transporte y alojamiento en el espacio de convivencia.

El comité de selección, formado por el equipo gestor de Contracielo, ha seleccionado, de entre 176 propuestas, a Lucía Flores, creadora escénica e intérprete; la poeta y creadora escénica valenciana Elsa Moreno; el actor y bailarín gallego Bal Castro; y la compañía La Abandonada, formación de cinco exalumnos egresados de la Diplomatura en Arte Dramático de Réplika Teatro.

"Las 176 propuestas llegadas a esta primera convocatoria son, sin duda, una ventana privilegiada y esperanzadora desde la que observar el presente de las Artes Escénicas en el estado español, su gran diversidad, su calidad y el impulso inquebrantable con el que afrontan una realidad siempre atravesada por la incertidumbre y la precariedad", ha explicado el equipo de Contracielo.

El equipo gestor del programa ha dedicido incorporar a otras tres creadoras para que se unan como invitadas a las dos semanas compartidas en el Castillo Palacio Magalia, "una decisión no prevista en un principio en las bases de la convocatoria fruto de la voluntad del equipo de ampliar el alcance del programa".

Las tres artistas invitadas para compartir las semanas de trabajo colectivo son la coreógrafa, bailarina y docente Celia Reyes, la artista polifacética Marta Valverde, creadora híbrida entre la dirección y el montaje cinematográfico, las artes plásticas y la performance audiovisual, y la artista sonora y performer Meritxell de Soto.