Teatro de la Abadía incluye por primera vez obras íntegramente en euskera y gallego en la temporada 2025-2026

"Es la casa de la palabra y, por supuesto, amamos la palabra castellana, pero también la gallega, la catalana y la euskera", asegura Juan Mayorga

El Fundación Teatro de la Abadía -centro de creación, producción y exhibición escénica de la Comunidad de Madrid- que celebra su 30 aniversario, ha presentado este viernes su programación para la temporada 2025-2026, en la que se incluyen obras que tendrán algunas funciones íntegramente en euskera y gallego con sobretítulos -- 'Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán' y 'El Dragón de Oro', respectivamente--.

La Comunidad de Madrid dedicará este año 2,05 millones de euros a la Fundación, que también recibe apoyo del Ministerio de Cultura, a través del INAEM y del Ayuntamiento de Madrid.

Según ha explicado director artístico del teatro, Juan Mayorga, en declaraciones a Europa Press, es la primera vez que esto ocurre y responde a una "voluntad" de celebrar las lenguas cooficiales españolas. Aun así, sí que se habían incluido fragmentos en algunos de los montajes en catalán, según ha precisado.

"La Abadía es casa de la palabra y, por supuesto, amamos la palabra castellana, pero también amamos la palabra gallega, la palabra catalana y la palabra euskera. Vamos a tener funciones especiales en que podamos gozar de esas lenguas", ha explicado Mayorga durante la presentación.

En el caso de 'El Dragón de Oro', que tiene texto de Roland Schimmelpfennig y la dramaturgia y dirección de Ánxeles Cuña, habrá una de las funciones de entre el 11 y 28 de septiembre que será en gallego. El montaje, según ha explicado la propia Cuña, trata la precariedad laboral, la inmigración ilegal, la trata de personas y la prostitución.

'Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán', con texto y dirección de María Goiricelaya regresa a las tablas de la Abadía, donde nació, después de haber girado por toda España y también ofrecerá una de sus sesiones en euskera. "Todo esto es un esfuerzo, pero también es un gesto de hospitalidad y de acogida. Si conocéis gente en Madrid que puede interesarse por una propuesta así, por favor, que corra la voz", ha bromeado Mayorga.

Otras de las temáticas de las obras que formarán parte de la programación del teatro son el feminismo, en 'Del fandom al troleo' de Berta Prieto, 'Teoría King Kong' de Isis Martín o 'Perra cimarrona' de Lucía Trentini; la crisis de la vivienda y el trabajo en la actual España, en 'El imperativo categórico' de Victoria Szpunberg; y el erotismo y sexualidad, en 'Los amores feroces' con dramaturgia de Jorge Volpi y puesta en escena de Rosario Ruiz Rodgers o con la obra 'Los chicos de la playa Adoro' de Alberto Cortés y Joao Gabriel'.

A este 30 aniversario, el Teatro de la Abadía llega con casi 81.000 espectadores en sus salas y una ocupación en la actual temporada del 90%, con obras como 'Caperucita en Manhattan', la reinterpretación del libro de Carmen Martín Gaite a manos de Lucía Miranda y con un reparto conformado, entre otras, por Carolina Yuste. Este montaje repetirá en 2025-2026.

También regresa la galardonada 'Casting Lear', con texto y dirección de Andrea Jiménez y Úrsula Martínez, inspirada en 'Rey Lear' de Shakespeare. Además, vuelve 'Travy', que es uno de los montajes que contiene un pasaje en catalán.

JOSÉ LUIS GÓMEZ, FUNDADOR DEL TEATRO, REGRESA A LA DIRECCIÓN

Entre los 23 espectáculos dirigidos a todos los públicos que acogerá la Abadía --seis de ellos estrenos--, hay dos de ellos a cargo de José Luis Gómez, el fundador del teatro, que regresa con 'Francisco Ferrer. ¡Viva la Escuela Moderna!' y 'Mio Cid'.

"En mi pequeña historia personal, siempre me he ocupado de la memoria histórica. En un momento determinado de mi vida me presenté a la vista de una estatua frente a la Universidad Libre de Bruselas que enseguida me aclararon que era de Ferrer Guardia. Jean-Claude Didier es el autor de este texto y lo hice traducir por mi amigo Olux, el que vive también en Bruselas", ha aclarado Gómez.

También estará a cargo de una de las producciones el director artístico, Juan Mayorga, con 'El jardín quemado'. "Hace ya unos cuantos años leí una noticia que me impresionó. Este fue el origen del jardín quemado. Leí la noticia de que en un mercadillo de cierta isla española habían aparecido historiales clínicos de pacientes de un hospital psiquiátrico. Eso ya me interesó. ¿Por qué en un mercadillo pueden aparecer historiales clínicos de pacientes de un psiquiátrico?", ha señalado Mayorga.

A la presentación han acudido el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo, la directora general del INAEM (Ministerio de Cultura), Paz Santa Cecilia Aristu, y la coordinadora general de Cultura del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, María José Barrero García.