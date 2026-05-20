TEFAF Nueva York cierra la Semana del Arte con "sólidas" ventas y con éxito de público

Archivo - Obras de Picasso, Philip Guston o de artistas como Rebecca Salsbury entre las ventas de TEFAF Nueva York 2024 - JULIAN CASSADY PHOTOGRAPHY - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Europea de Bellas Artes, TEFAF, ha clausurado su feria de Nueva York con "sólidas" ventas y una amplia asistencia de público y representantes institucionales, consolidándose como uno de los principales encuentros de la Semana del Arte de Nueva York.

"En un contexto global en constante evolución, TEFAF Nueva York sigue demostrando la demanda perdurable de arte, cultura y conocimiento, con unas ventas sólidas registradas a lo largo de toda la feria. Ahora, en nuestro décimo año, nos enorgullece ser una piedra angular de la Semana del Arte de Nueva York y un reflejo de la vitalidad del mercado del arte global", ha asegurado la directora de TEFAF Nueva York, Leanne Jagtiani.

La feria se ha celebrado en el Park Avenue Armory del 15 al 19 de mayo de 2026, con una inauguración previa para invitados el día 14. Un evento que ha reunido a cerca de 90 expositores de 14 países con propuestas de arte moderno y contemporáneo, diseño, joyería y antigüedades.

Durante la feria han acudido representantes de más de 260 museos e instituciones internacionales, entre ellos el Museum of Modern Art, el Solomon R. Guggenheim Museum, el Metropolitan Museum of Art, el Whitney Museum of American Art y el San Francisco Museum of Modern Art. Además, han recibido visitantes de más de 60 grupos de mecenas y patronos internacionales.

Entre las principales ventas de la feria, Offer Waterman vendió una cerámica de Magdalene Odundo por más de 500.000 dólares a un coleccionista privado europeo. White Cube agotó en el primer día todas las obras expuestas de Cai Guo-Qiang, valoradas hasta en 700.000 dólares.

Asimismo, Waddington Custot vendió 'Le soleil se retourne vers la fillette pour fêter son allégresse' (1954), de Joan Miró, por 1,3 millones de dólares, mientras que la galería Mitterrand colocó varias esculturas de François-Xavier Lalanne, entre ellas 'Mouton de laine', por aproximadamente 1,4 millones de dólares.

También han destacado las ventas de obras de Sheila Hicks, Dorothea Tanning, Robert Mapplethorpe, Gordon Parks y Andy Warhol, así como joyas de autor de Salvador Dalí y Alexander Calder.

La próxima edición de TEFAF Maastricht se celebrará del 13 al 18 de marzo de 2027 en el MECC Maastricht, mientras que TEFAF Nueva York regresará al Park Avenue Armory del 14 al 18 de mayo de 2027, con una jornada previa para invitados el 13 de mayo.