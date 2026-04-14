Urtasun firma la resolución que permitirá solicitar la extinción "definitiva" de la Fundación Nacional Francisco Franco

1077912.1.260.149.20260414165835 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita la feria del videojuego español 'Mad Games Show', en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos, a 11 de abril de 2026, en Madrid (España). Mad Games Show es una iniciativa conjunta de la Asociación Española - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este martes que ha firmado la resolución que pone fin al procedimiento administrativo que permitirá solicitar formalmente ante la autoridad judicial la extinción "definitiva" de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa que se ha celebrado en el Ministerio de Cultura en la que ha explicado que el expediente incluye informes jurídicos, análisis de contenidos y testimonios de víctimas del franquismo que concluyen que la entidad "no cumple fines de interés general" y desarrolla actividades y mensajes que suponen "menosprecio y humillación" a las víctimas, vulnerando su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

"El resultado es un expediente sólido, riguroso, y bien fundamentado jurídicamente. Y ahora la decisión final está en las manos de un juez. Pero el Gobierno considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción, y lo decimos con claridad. Estamos, con la ley en la mano, protegiendo la dignidad de las víctimas, porque esa es nuestra responsabilidad", ha subrayado.

Urtasun ha recordado que la Ley de Memoria Democrática, en su disposición adicional quinta, prevé la extinción de aquellas fundaciones que no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias a los mismos.