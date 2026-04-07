Urtasun sobre el Guernica: "Los informes de los técnicos son claros: desaconsejan el traslado de forma rotunda"

Archivo - Una mujer fotografía la obra de Picasso 'Guernica' durante la presentación de los actos conmemorativos del Año Picasso, en el Museo Reina Sofía, a 12 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha remitido a los últimos informes del Museo Reina Sofia que "desaconsejan" el traslado temporal del 'Guernica', tras la petición del gobierno vasco para su alojamiento temporal en el Museo Guggenheim de Bilbao, mientras que el PNV ha cuestionado estos documentos y ha pedido al ministro "altura de miras" para que la obra de Pablo Picasso abandone Madrid.

"Mi obligación como ministro es garantizar el acceso a la cultura, pero también garantizar la protección del patrimonio. Y en cuestiones como esta hay que escuchar siempre a los técnicos y, particularmente, a aquellos que llevan más de 30 años cuidando la obra para conservarla como es debido. Y los informes de los técnicos del Museo Reina Sofía, actualizados recientemente, son claros: desaconsejan el traslado de forma rotunda por criterios estrictamente técnicos", ha asegurado el ministro en respuesta al senador del PNV Igotz López Torre durante la sesión de control en el pleno del Senado.

En este sentido, ha indicado que los técnicos hacen alusión a "las vibraciones inevitables" que supone cualquier transporte, "vibraciones que pueden provocar nuevas grietas, levantamientos, pérdidas de la capa pictórica o incluso desgarros". "El Guernica de Pablo Picasso no es un cuadro cualquiera, es probablemente una de las obras más frágiles y complejas de conservar del siglo XX", ha insistido Urtasun.

En este punto, ha recordado que la obra "lleva sin moverse desde 1992" pues presenta daños como "deformaciones, craquelado por los antiguos enrollados o pequeñas roturas reparadas, acumulados tras décadas de traslados internacionales, hasta 11 en países distintos". "Por eso, todos los técnicos y restauradores coinciden en el diagnóstico: No someter la obra a más estrés", ha zanjado.

Urtasun ha señalado que entiende "perfectamente la sensibilidad que hay detrás de esta petición" y ha enfatizado que se trata de "una obra profundamente vinculada a la memoria de Gernika y al dolor que simboliza, y además en un contexto muy significativo, el 90 aniversario del bombardeo".

No obstante, ha insistido: "Celebrar el 90 aniversario del Bombardero de Guernica, debe ser también garantizar que esta obra pueda cumplir 90 años más, que siga explicando a las generaciones futuras el horror y el fascismo que Picasso quiso denunciar. Y mi obligación como ministro de Cultura es preservar este valiosísimo patrimonio".

RESPONDE AYUSO: "LA CULTURA NO EMPIEZA NI ACABA EN LA CAPITAL"

El ministro se ha mostrado contrario a quienes "han calificado esta petición de catetada, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid" y ha manifestado su "respeto institucional y empatía", al tiempo que ha enfatizado en que su ministerio "tiene una política muy clara de cohesión territorial a través de la cultura", por lo que es partidario "de acercar el patrimonio a la ciudadanía cuando eso es posible". "La cultura no empieza ni acaba en la capital ni en los grandes museos", ha argumentado.

En respuesta, el senador del PNV ha pedido "sensibilidad y altura de miras institucional y más teniendo en cuenta el significado simbólico y histórico y emocional que Guernica y el Guernica tienen para el pueblo vasco", sin olvidar que, a su juicio, supondría un acto de "reparación y dignificación que ningún gobierno español ha tenido jamás con Guernica y con el pueblo vasco".

Además, ha hecho alusión al hecho de que el informe del Reina Sofia dice "textualmente que sin duda es la pieza capital, el corazón del Museo, sin cuya presencia la institución perdería sin ninguna duda su sentido, su significado y su razón de ser".

"Y quizás ahí está la verdadera causa del inmovilismo técnico. Quizás parece que aquí está el problema por el cual no quieren que otros técnicos y especialistas internacionales puedan aportar sus conocimientos para realmente ver la viabilidad de ese traslado. Si la supervivencia del Museo Reina Sofía depende exclusivamente de la exhibición del Guernica, realmente tienen un problema y el traslado por nueve meses quizás sería una oportunidad precisamente para poder hacerse valer por más allá que por el Guernica", ha cuestionado.

Al respecto, Urtasun ha replicado "que los técnicos del museo que llevan más de 30 años custodiando el cuadro tienen todo su confianza".

PNV: "MÁS DE 40 TRASLADOS Y NUNCA JAMÁS EN EUSKADI"

Por su parte, el senador del PNV ha defendido que "los avances técnicos y tecnológicos habidos en los últimos años podrían hacer posible" el traslado y "la experiencia del Museo Guggenheim en este sentido es amplia y contrastada". "Para este análisis, señor ministro, lo único que hace falta es voluntad política", ha insistido.

En su intervención, el senador del PNV ha detallado que no reclaman "el traslado definitivo del Guernica de Picasso, sino una cesión excepcional y temporal de nueve meses con motivo de la conmemoración del 90 aniversario del primer gobierno vasco y el 90 aniversario del bombardeo de Gernika, una obra que curiosamente ha tenido más de 40 traslados, que ha viajado por todo el mundo y que nunca jamás ha aterrizado ni en Guernica ni en Euskadi".