Las academias de la lengua publican la antología del "gran apóstol" de la independencia de Cuba, José Martí

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española han presentado este martes 23 de noviembre su nueva edición conmemorativa 'Martí en su universo', una antología del poeta y ensayista cubano José Martí, considerado "el gran apóstol" de la independencia de Cuba.

"Martí representa ese compromiso del escritor. El escritor que no renuncia nunca a los mensajes de la vía pública, a la necesidad de la vía pública. No podemos explicar a Martí sin su anhelo por la independencia de Cuba y sin la lucha política a contracorriente que libró desde Estados Unidos y en distintos países americanos para unir a los cubanos alrededor de la bandera, algo que en política no es siempre posible", ha expresado durante la presentación el escritor Sergio Ramírez.

El Premio Cervantes de 2017 ha resaltado que fue ese "compromiso" el que llevó a Martí "a la muerte". Además, Ramírez ha recordado la frase que acuñó el antologado: 'Nuestra América'. "Es fundamental para entender el debate que libró como el gran apóstol de la Independencia de Cuba sin dejar de ser al mismo tiempo un gran escritor.", ha matizado.

"Un hombre que murió a los 42 años es capaz de escribir tantas cartas, tantos manifiestos, tantos artículos de prensa, tanta poesía. En ese sentido, yo digo que Martí es ejemplar en su policalidad y en la calidad de su obra literaria", ha subrayado Ramírez de un autor que publicó 28 tomos de su obra, varias piezas de ellas incluidas en 'Martí en su universo. Una antología' (Alfaguara).

De este modo, ha querido destacar la faceta periodística de Martí: "Pertenece al periodismo modernista que transformó el periodismo en América latina" por su calidad en la prosa, junto con su faceta como orador: "Yo pienso que fue un gran orador, un orador persuasivo capaz de convencer. Fue un factor muy importante para lograr la unidad y la fuerza que suponía la colonia española en Cuba. Eso de apóstol tiene que ver con su capacidad de convencer", ha relatado.

'Martí en su universo' se enmarca en un proyecto colaborativo entre la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española en 2004 junto con la editorial Alfaguara.

Según ha informado la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, las ediciones tienen una estructura similar, con textos iniciales con nombres representativos, en este caso recoge autores de "su tiempo", como Ruben Darío o Juan Ramón Jiménez, o textos encargados.

En la segunda parte, se encuentra el "corpus" de la obra con textos encargados a los académicos sobre aspectos relevantes de la vida del autor, en 'Martí en su universo' han sido recopilado por la Academia Cubana de la lengua. Finalmente hay un glosario y una bibliografía. Asimismo, ha explicado que el objetivo de la colección busca "acercar al gran público grandes nombres de la literatura hispanoamericana".

"Cada edición es una conversación con el país, con una manera de hablar el español. Es una conversación enriquecedora sobre nuestro idioma", ha matizado Reyes.

Las obras realizadas hasta la fecha son: 'Don Quijote de la Mancha', de Miguel de Cervantes; 'Cien años de soledad', de Gabriel García Márquez --el primer ejemplar de imprenta según Reyes--; 'La región más transparente', de Carlos Fuentes; 'Antología general', de Pablo Neruda; 'Gabriela Mistral en verso y prosa'. Antología; 'La ciudad y los perros', de Mario Vargas Llosa; 'Del símbolo a la realidad'. Obra selecta, de Rubén Darío; 'La colmena', de Camilo José Cela; 'Borges esencial; 'Yo el Supremo', de Augusto Roa Bastos; 'Rayuela', de Julio Cortázar; y 'El Señor Presidente', de Miguel Ángel Asturias.