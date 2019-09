Antonio Gamoneda presenta el segundo volumen de 'Esta luz': "La democracia es una ficción"

Publicado 10/09/2019 15:22:00 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El poeta Antonio Gamoneda considera que la democracia es, por el momento, "una ficción" y no una "realidad" porque "alberga una dictadura económica" y no tiene "valor de transformación" en la sociedad española y sostiene que no le ha tocado vivir una historia de España "aceptable".

Así lo ha subrayado en un encuentro con los medios con motivo del lanzamiento del segundo volumen de 'Esta luz' (Galaxia Gutenberg), una obra que recoge la poesía escrita por Gamoneda entre 1947 y 2019. En concreto, el primer volumen alberga la obra del autor desde 1947 hasta 2004 y el segundo, desde 2005 hasta la actualidad.

El nuevo volumen, que coincide con una nueva edición del primero, incluye la producción poética del escritor "fuertemente revisada y reescrita", así como el libro inédito, 'Las venas comunales', y recupera 'Libro de los venenos', publicado originalmente en 1995.

"El poema, incluso cuando ha acabado en letra impresa, ha acabado aparentemente. Por eso la corrección es más que desplazar elementos del texto o mejorarlo, significa mi voluntad de reescritura en el deseo de que el poema no sea una piedra tallada para siempre", ha apostillado Gamoneda.

En este sentido, el poeta Miguel Casado, autor del epílogo del nuevo volumen de 'Esta luz', ha asegurado que Gamoneda es "heredero de su propia escritura" y que su "afán de volver a los textos" permite que la vida de su poesía esté "en constante ebullición".

Asimismo, ha explicado que este segundo libro está compuesto por tres partes, en las que se diferencia 'Libro de los venenos', las 'Mudanzas' y los libros de poemas 'Canción errónea', 'No sé', 'La prisión transparente' y 'Las venas comunales', al tiempo que ha señalado que el léxico "extrañado y preciso" del autor se mantiene en este volumen.

IRONÍA MODERNA

Como principales novedades, Casado ha subrayado que Gamoneda ha incluido la ironía moderna, "la del debate del texto consigo mismo", en la que el poeta llega a interrumpirse a sí mismo y a realizar una crítica de los libros anteriores; y la "dualidad de los poemas pensados y las palabras inmóviles", una "contradicción" que, a su juicio, muestra la entrada del razonamiento al lenguaje discursivo.

"La propia voz de los poemas se fragmenta y debate una y otra vez, dando lugar a un continuo debate interno del texto con uno mismo y a una nueva dimensión de los libros más antiguos", ha aclarado Casado.

Asimismo, ha destacado la "enorme modificiación" de las obras 'No sé' y 'La prisión transparente' y considera que, para la crítica, "es un desafío" cambiar la definición de la obra como "una poética de la muerte" como algo "inseparable del curso y la intensidad de la vida", así como uno de los elementos principales en la obra del autor.

En este sentido, ha indicado que otra de las contradiciones de que el autor modifique su propia obra es "el conflicto de hablar de la muerte durante quince años sin parar" para "recorrer los pasos ya recorridos".

Por otra parte, ha explicado que las 'Mudanzas' son una "reescritura del texto ajeno" en el campo de la traducción, un "fenómeno vanguardista" en el que se incluyen obras como 'La siesta del fauno' y un diccionario apócrifo de la ciencia antigua de sustancias y venenos, entre otros.

En 'Libro de venenos', Casado asegura que el lector se va a encontrar "una extensa mudanza" y un "juego de tres voces", en el que destaca la participación del botánico y médico griego Dioscórides, del médico español del siglo XVI Andrés Laguna, primer traductor de la obra, así como la del propio Gamoneda.

Para el poeta ganador del Premio Cervantes, en cambio, esta obra en dos volúmenes y más de mil páginas recoge "los imprevistos que puede poner en marcha un viejo poeta", así como la historia de esos libros y la "función" que han tenido en la vida del poeta durante sus más de 70 años de carrera.

"Los libros tienen algo de memoria de un pasado, igual que nosotros mismos. Mis 88 años y estos 70 de poesía tienen que hacer que este ñibro sea, a la fuerza y contra mi voluntad, un libro testamentario", ha destacado.

Así, el lanzamiento del segundo volumen de 'Esta luz' coincide con la publicación de una nueva edición de la primera parte, lanzada hace 14 años y reeditada hasta en ocho ocasiones, superando los 25.000 ejemplares vendidos. "Esta colección permite apreciar de una manera clara el trabajo de Gamoneda", ha apostillado Casado en este sentido.

ETAPAS DE SILENCIO

Gamoneda ha confesado que en sus 70 años como poeta ha tenido "etapas de silencio" y ha asegurado que la más larga duró más de quince años y tuvo lugar durante la dictadura franquista.

"La censura de Franco intervino 'Blues Castellano' y me dijeron que si quitaba algunos textos podía publicarlo, pero yo no acepté su generosidad y decidí no publicarlo hasta 20 años después", ha explicado.

Por otra parte, el poeta ha adelantado que está "a punto de terminar" el segundo volumen de su libro de memorias 'La pobreza', que según ha indicado se publicará dentro de unos meses. "Ha habido un paralelismo en el tiempo entre la escritura de los poemas y las memorias, creo que hay cierta comunicación entre las dos, aunque es difícil concretar en qué consiste", ha concluido.