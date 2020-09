Colson Withehead, premio Pulitzer por 'Los chicos de la Nickel': "Si Trump vuelve a ganar, mucha gente morirá"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor Colson Whitehead, ganador del Premio Pulitzer por su novela 'Los chicos de la Nickel' (Random House) que ve la luz en España este mes de septiembre, ha alertado de que en caso de que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salga reelegido "mucha gente morirá".

"Las cosas irían mejor sin él, si lo vuelven a elegir mucha gente morirá y eso será una tragedia no solo para los americanos, sino para todo el mundo. Un gato muerto sería un mejor presidente que esta administración", ha criticado Whitehead en rueda de prensa.

Basada en un caso real de un reformatorio de Florida que estuvo en funcionamiento durante más de un siglo, 'Los chicos de la Nickel' cuenta el paso de dos jóvenes (Elwood y Turner) por este centro en el que se cometieron numerosos abusos y una discriminación racial.

Pese a que la publicación del libro en España ha coincidido con la explosión de las protestas por el movimiento 'Black Lives Matter', este libro llegó a las librerías estadounidenses el año pasado. Whitehead ha señalado que no necesita "buscar vínculos" con la actualidad para escribir, porque la situación de discriminación racial "es muy parecida" a lo largo de las últimas décadas.

"Cuando me topé con la historia de este reformatorio era 2014 y había protestas en Missouri y ahora está lo de Jacob Blake y George Floyd y nunca en esos casos nadie ha rendido cuentas: todo el mundo se ha ido de rositas. Se podría decir que este libro nace de la impotencia de que nadie rinda cuentas y todo el mundo se libre", ha explicado.

Whitehead ha conseguido con esta novela su segundo premio Pulitzer --el otro fue con su anterior trabajas 'El ferrocarril subterráneo'--, si bien no considera que los libros hoy en día, pese a su carga reivindicativa, sean capaces de cambiar la sociedad. "La gente que legisla seguramente no lee novelas", ha ironizado.

En su caso, el tema racial ha estado presente en esas últimas novelas, un conflicto que él ha sufrido en primera persona. "Claro que me han detenido y me han puesto esposas por estar en lugar equivocado en momento equivocado, pero es que eso le ha pasado a la mayoría de chicos de color", ha apuntado.

LOS JÓVENES NEGROS Y LA POLICÍA

"No es que valga la pena contarlo o no, es que es tan común y habitual que contar mi historia no creo que tenga un añadido especial. En Nueva York, eso de cachear y detener forma parte de las normas policiales por ver si la persona lleva drogas, aunque violen los derechos más básicos: los jóvenes negros están siempre a merced de la policía", ha lamentado.

Whitehead ha reconocido no tener explicación para este tipo de comportamientos, aunque apunta a que las "raíces se encuentran en la época de la esclavitud". "Yo ni siquiera entiendo ese odio que se genera en los deportes, pero si hay algo que tengo claro es que los seres humanos tiene taras fundamentales", ha afirmado.

"Parece que tenemos como una predisposición a despreciar a otras personas y, en el caso de Estados Unidos, esto comenzó sobre todo en el sur americano. Y eso ha continuado en la policía de los años 60 y ahora lo tenemos aquí. Muchos policías creen que ahora tienen derecho a detener a los negros preguntando cosas como ¿por qué paseas por aquí? o ¿por qué andas por este barrio?", ha criticado.

¿UN TERCER PULITZER?

Whitehead ha sido el primer escritor en ganar dos premios Pulitzer con dos obras consecutivas --la serie basada en su anterior novela, 'El Ferrocarril Subterráneo', se estrenará en Amazon a finales de este año--, pero vería incluso "un poco ridículo" la posibilidad de ganar otro más con una tercera novela.

"Me llamó mi agente para decirme lo de este premio cuando me estaba haciendo análisis de sangre para ver si tenía covid-19. Iba por la calle con mascarilla y me partía, pensaba '¡qué locura!'. Así que fue algo inesperado dentro de toda la miseria de los últimos meses y, por supuesto, para llegar al tercero ni lo sospecho", ha concluido con humor.