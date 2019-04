Darío Adanti (Mongolia): "Cuando gana la derecha en España es cuando más se vende la sátira"

Publicado 10/04/2019 11:58:09 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cofundador de 'Mongolia' Darío Adanti, que junto al resto del equipo de la revista satírica acaba de publicar el libro 'La Biblia negra de Mongolia' (Reservoir), ha asegurado que cuando gana la derecha en España es "cuando más se vende la sátira".

"Los de Mongolia en el fondo están deseando un Gobierno de derechas en España porque es cuando más se vende la sátira. Cuando gana la izquierda, la gente no quiere comprar sátira", ha apuntado el humorista y coeditor de 'Mongolia' Darío Adanti, durante la presentación del libro 'La Biblia negra de Mongolia'.

Ataviado con el clériman que llevan los sacerdotes, junto al actor Edu Galán disfrazado de imán, los editores de la revista 'Mongolia' han presentado su libro, en el que hacen sátira de todas las religiones y espiritualidades, desde el catolicismo, el judaísmo o el islam, hasta el budismo, pasando por el 'feng shui'.

Preguntados sobre por qué no han mencionado al líder de Vox, Santiago Abascal, en el libro, Edu Galán ha explicado que "la Biblia negra se dedica a cosas importantes". Además, Darío Adanti ha añadido que quizá no le hayan incluido porque "en el fondo" quieren que gane la derecha en las próximas elecciones para que se venda más "sátira".

Ambos humoristas entraban a la rueda de prensa en calidad de actores, en el papel de un sacerdote y un imán que han convocado a los periodistas para criticar y denunciar el libro publicado por los cómicos de la revista 'Mongolia'. "Este libro es una gran herejía. No debéis comprarlo", ha subrayado Galán, al tiempo que Adanti ha propuesto que "lo compren y lo quemen".

"Creemos que la gente de Mongolia tiene manía a la religión. Se les ha escuchado decir que en realidad están en contra del pensamiento mágico, que se ha quedado desfasado en el siglo XXI y que es más una torpeza que nos lleva hacia el pasado que algo que nos brinde un futuro", ha subrayado Adanti.

Por ello, con este libro buscan, según ha añadido, "poner en entredicho las religiones a través del humor". Precisamente, Galán ha aclarado que no dejan ninguna religión al margen. "No se salvan ni los budistas", ha insistido.

Sobre si el libro se presentará en lugares como el Vaticano o Tánger, Galán ha precisado que no porque "estos personajes --en referencia a ellos mismos-- son humoristas porque son cobardes". "Si no fueran cobardes no serían humoristas, serían soldados. Ni han aparecido hoy por aquí, estarán durmiendo", han bromeado.