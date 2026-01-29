David Uclés "brinda" por la cancelación del ciclo de Pérez-Reverte Letras en Sevilla: "Es una victoria y una reparación"

El escritor David Uclés interviene tras ganar el 82º Premio Nadal con 'La ciudad de las luces muertas' durante la ceremonia del 82º Premio Nadal de novela a 6 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor David Uclés ha celebrado que Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra hayan decidido aplazar al próximo otoño la celebración de la XI edición de Letras en Sevilla, ciclo en el que canceló su participación porque no quería compartir espacio con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ni con el ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

"No bebo alcohol, pero me he venido a tomar un vino para brindar por, lo que considero, una reparación/victoria moral: las polémicas jornadas 'literarias' de Pérez Reverte han sido canceladas hasta el otoño. ¿La razón? Hemos sido muchos los que, al ver que habíamos sido manipulados, nos hemos bajado de los actos. Para mí, es una victoria y una reparación", ha celebrado Uclés en una publicación en sus redes sociales.

El escritor, que ha ganado la 82.ª edición del Premio Nadal de Novela con su obra 'La ciudad de las luces muertas', ha añadido que es "una victoria" que haya personas que se atrevan a "señalar mensajes que blanquean el fascismo y el franquismo", pese al "poder" del organizador, en este caso Pérez-Reverte y Vigorra.

"He sido vejado por una multitud de amigos de Reverte, y descalificado por el propio escritor, quien un sábado me alababa públicamente y al día siguiente me defenestraba. No han jugado limpio. Han mentido públicamente. Los participantes no conocíamos la nómina de invitados --el propio Vigorra me pidió disculpas por haber dicho lo contrario y me aseguró que matizaría estas palabras--, y el título nunca llevó signos de interrogación, tal como afirmaba Arturo ayer en varios periódicos. Por suerte, Internet tiene memoria", ha precisado.

Pérez-Reverte y Vigorra anunciaron este miércoles que se retrasaba la celebración del ciclo ante las posibles manifestaciones de "grupos de ultraizquierda". Los autores señalaron "presiones" por parte de Podemos, aunque la secretaria general del partido, Ione Belarra, respondía que la formación tiene "mejores cosas que hacer" que llamar al boicot del evento.

La cita estaba prevista inicialmente para la semana del 2 al 5 de febrero bajo el título '1936: la guerra que todos perdimos' y ha quedado pospuesta hasta otoño. La decisión se produce después de la renuncia a participar en el programa de varios ponentes, entre ellos el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el propio Uclés, entre otros.