Donna Leon publica 'Dad y se os dará': "Esta sociedad venera el dinero y se vuelve loca cuando está de por medio"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora de novela negra Donna Leon, quien publica nueva novela del comisario Brunetti 'Dad y se os dará' (Seix Barral), ha lamentado que la sociedad actual viva en "la cultura del dinero y se vuelva loca cuando este está de por medio".

"Aquí en Suiza hay casos de gente de mediana edad que entra en hogares de ancianos engañándoles y se hacen amigos de esas personas mayores y al cabo de un tiempo les acaban convenciendo de que les dejen todo en el testamento. Y no se puede hacer nada. Si se ve una posibilidad de aprovecharse de otro, se hará porque vivimos en una cultura que venera el dinero", ha señalado en un encuentro con la prensa la autora.

En 'Dad y se os dará', el comisario Brunetti trata de resolver un nuevo caso en una Venecia en plena pandemia, asolada por las mascarillas y personas enfermas. En esta situación un grupo de personas tratará de sacar partido de una organización benéfica y enriquecerse usando estas ONGs como tapaderas.

"No creo que haya una fachada dorada para las ONGs, aunque probablemente sea verdad que gran parte del dinero que reciben es para pagar a gente y otro poco para proyectos reales. No sé qué es verdad, pero me lo creo eso de que al final sea para pagar los bolsillos de unos pocos", ha lamentado Leon, quien no obstante afirma haber "sido moderada" con estas organizaciones en el libro. "No los he retratado tanto como malos", ha añadido.

En cualquier caso, Leon recuerda que en 'Dad y se os dará' la pandemia no tiene "tanta importancia". "No quiero escribir sobre la pandemia porque no me interesa lo más mínimo, aunque sea algo que todos hemos vivido. En unos vaqueros que he cogido hoy he encontrado una mascarilla de hace meses y eso le pasará también a alguien dentro de 4-5 años: para mí, demuestra cómo se ha superado eso", ha indicado.

Leon ha cambiado de lugar de residencia después de muchos años viviendo en Venecia. Aún así, continúa situando sus novelas en este lugar y todavía lamenta el actual estado en que el turismo ha dejado la ciudad italiana. "No sé si la han matado, pero la han transformado. Es como Barcelona con Las Ramblas, que se las han cargado, aunque no a toda la ciudad", ha afirmado.

"En Venecia los residentes están sobrepasados y tienen siempre las de perder. No es fácil encontrar mesa en un restaurante, ni encontrar un zapatero o un lugar donde ir a comprar un botón. Es como ir de compras a Disneylandia. ¿Y si necesitas ropa interior, a dónde vas? Pues te fastidias", ha criticado.

LAS TRAGEDIAS GRIEGAS VS NETFLIX

La escritora estadounidense ha detallado algunas rutinas de su día a día a sus casi 80 años. Por ejemplo, ha comentado con humor que sus libros suelen tener cerca de 350 páginas para poder escribir "una página al día". "Tampoco es que me mate, si se ve así", ha bromeado, reiterando que el "secreto para disfrutar es no dejarse la piel".

"La gran ventaja del éxito es que te permite pasarlo muy bien, llegas a un punto en que haces lo que quieres y puedes escoger, y eso es lo mejor", ha añadido, para luego recordar que en su cotidianidad no entran las series o el móvil.

"Estoy muy apartada de la vida moderna, no tengo ni Tik Tok, ni Instagram, ni Facebook, aunque sepa lo que es. Es como vivir en el siglo pasado, desconozco mucha jerga de la vida contemporánea e igual me gustaría si supiera. Pero prefiero las tragedias griegas a Netflix, sin duda", ha concluido.