Espasa publicará el 28 de octubre un ensayo de Henry Kamen sobre Felipe II por el quinto centenario de su nacimiento

Archivo - Espasa publica Felipe II. Vida íntima de un rey de España, la nueva obra del historiador británico Henry Kamen. - ESPASA - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La editorial Espasa publicará el próximo 28 de octubre 'Felipe II. Vida íntima de un rey de España', la nueva obra del historiador británico Henry Kamen dedicado a la figura del monarca español.

La obra llegará a las librerías en el contexto de la próxima conmemoración, en 2027, del V centenario del nacimiento de Felipe II. Según ha informado la editorial, el libro aborda la figura del rey desde una nueva revisión histórica basada en investigaciones recientes. En él, Kamen analiza el ejercicio del poder durante el reinado de Felipe II, al frente del Imperio español en el siglo XVI, y examina algunos de los aspectos que han marcado la percepción histórica del monarca.

La editorial señala que el ensayo plantea una aproximación a la figura de Felipe II distinta de la imagen tradicional asociada a la denominada leyenda negra y profundiza en su papel como gobernante y en la gestión del mayor imperio de su tiempo.

Henry Kamen (1936), especialista en la historia de la España de los siglos XVI y XVII, se formó en la Universidad de Oxford y ha ejercido como profesor en universidades de Reino Unido, Estados Unidos y España. Asimismo, ha sido investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y es miembro de la Royal Historical Society de Londres.

Entre sus publicaciones figuran 'Imperio. La forja de España como potencia mundial', 'La Inquisición española. Una revisión histórica', 'El gran duque de Alba', 'La invención de España' y 'Defendiendo España'.