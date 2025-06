Fernando Jáuregui firma 'El cambio en cien palabras' para la generación Z: "No se está enterando de la misa a la media"

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista Fernando Jáuregui firma 'El cambio en cien palabras' (Plaza Janés), un reportaje en el que imagina el año 2050 y sus retos con "esperanza", mientras se dirige a los jóvenes --a la llamada 'generación Z', la de la princesa Leonor--, que a su juicio "no se está enterando de la misa a la media".

"La juventud nos está enterando de la misa a la media. Doy clases en universidades y a mí me asusta. Dicen que es la generación mejor formada de la historia. ¿Qué es estar formado? ¿Saber utilizar este teléfono mejor que nadie? No, no es estar formado. Estar formado tiene otros componentes, tecnológicos y humanísticos. Por eso digo que es importante mandarles mensajes de alguna manera", ha apuntado Jáuregui en una entrevista concedida a Europa Press.

Aunque reconoce que se enfrentan a crisis como la de la vivienda --precisa que "siempre ha existido"-- o de la salud mental --ha señalado el problema del suicidio entre los jóvenes-- considera que la juventud está "cansada" y menos comprometida a nivel político.

"Me di cuenta hasta qué punto la gente era ignorante, incluso casi refractaria al cambio. Esta palabra, cambio, a la gente le da mucho miedo. Y sin embargo está ahí. No te queda más remedio", ha añadido Jáuregui, quien ha explicado que si tuviese que ser de nuevo reportero, le gustaría informar de las pequeñas anécdotas que ocurren dentro de la Casa Blanca pero con "humor".

En ese sentido, ha reconocido que hace 25 años no podría haberse imaginado cómo iba a ser la actualidad, regida "por locos".

"Si yo hace dos años escribo para Europa Press una crónica diciendo que iba a pasar el 10% de lo que está pasando, me meten en un manicomio. Cómo puedes imaginar que un tipo como Trump puede conseguir 77 millones de votos, que un tipo como Putin --asesino múltiple-- se ha entronizado presidente hasta 2030, que un tipo como Milei viene con la motosierra... Y no quiero hablar de casos nacionales, que también tenemos unos pocos... ¿Cómo íbamos a imaginar que el mundo iba a estar regido por locos? Era impensable", ha asegurado.

Aun así, el periodista no ha querido hacer un libro político --ha tardado cinco años en escribirlo--, sino afrontar la "nueva era de cambio" que se está viviendo con esperanza.

"Quiero combatir, precisamente, a los profetas del apocalipsis (...) Hay tantos motivos para hablar de un posible apocalipsis como para que no. Al final tienes que creer en el ser humano porque el ser humano está ahí. Tontos no somos, por lo menos como colectivo. A veces, parecemos tontos", ha comentado con humor.

"LA POLÍTICA COYUNTURAL DE ESTE PAÍS ES REPUGNANTE"

Jáuregui, que lleva más de 50 años "mirando" la política en España desde el prisma del periodismo, ha asegurado que "nunca" ha vivido un momento tan "repugnante" como el actual, para después afear que en las instituciones españolas los líderes hayan perdido la educación.

"La política coyuntural de este país es repugnante. Es que no tiene otra palabra. Estaba buscando una palabra un poco menos... pero es repugnante (...) El lenguaje que se está utilizando, ¿cómo puede ser que los dos líderes nacionales más importantes se llamen mafioso el uno al otro? ¡Mafioso! Pero usted está loco. ¿Pero cómo puedes llamar capo al presidente del Gobierno en un acto público? El nivel es mucho más que bajo, es otra cosa: es que es peligroso", ha señalado Jáuregui.