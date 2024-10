El filólogo Pedro Cátedra ingresa en la RAE y alerta de la "crisis humanística" en la que está la cultura escrita

Pasa ocupar la silla 'A' de la RAE, vacante desde el fallecimiento de Manuel Seco Reymundo, el 16 de diciembre de 2021

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El filólogo Pedro Cátedra ha ingresado este domingo 27 de octubre en la Real Academia Española (RAE), en un acto en el que ha avisado y analizado la "crisis de las humanidades" en la que, a su juicio, se encuentra la cultura escrita.

"Si los historiadores de la cultura escrita --aquella parte de la historia que nos es más cercana y más necesaria a los filólogos-- se siguen preguntando de qué hablamos cuando hablamos de libros (...) no solo se debe a una crisis generalizada sobre el papel y la función de cualquier disciplina humanística y de la de sus profesionales, sino que es también resultado, en el caso de la historia de la cultura escrita, de una evolución desencadenada desde finales de los años setenta del siglo pasado en el ámbito de posturas teóricas, historiográficas y socio-culturales que sacudieron el panorama humanístico", ha asegurado Cátedra al inicio de su discurso.

El Pleno de la Real Academia Española eligió como académico a Pedro Cátedra en la sesión del 8 de junio de 2023. Su candidatura fue presentada por los académicos Francisco Rico, Inés Fernández-Ordóñez y Juan Gil.

Cátedra, que ha leído el discurso 'Biografía de un libro', pasa ocupar la silla 'A' de la RAE, que antes acogió al fundador y primer director de la Academia, Juan Manuel Fernández Pacheco, Severo Catalina, Juan Menéndez Pidal o Adolfo Bonilla, entre otros, y que estaba vacante desde el fallecimiento de Manuel Seco Reymundo el 16 de diciembre de 2021.

Precisamente, a Seco Reymundo ha agradecido su labor al principio del acto, destacando su trabajo tanto dentro de la Academia como formando "tantos otros filólogos de lustre" y se ha mostrado confiado en que se le "pegue algo" de su ciencia.

"Sin lugar a dudas, su huella en la historia de la Academia admite bien pocos pariguales, y es tan justo como grato decirlo aquí, con la modestia de quien sabe que a él le está sobradamente negado aportar a esta casa ni una fracción de lo que don Manuel Seco Reymundo aportó. Hago votos, no obstante, para que se me pegue algo de su ciencia y también, por qué no, de su 'conuictus'", ha agradecido.

LA BIBLIOTECA PERSONAL, "AUTORREFERENTE INTELECTUAL"

Así, el autor ha continuado su discurso con diversas alusiones al momento actual y el papel del libro en este, haciendo un homenaje a su "biblioteca personal", que asegura es una "autobiografía" de sus momentos vitales.

"Yo no puedo ver mis libros sino como una autobiografía de capítulos y vivencias enlazados, que yo bien me sé y cuyos límites significan los de mi propio mundo", ha reconocido.

Precisamente, ha comparado los libros "privados" que cada persona acumula con la categoría cultural y sociológica que tiene, pudiendo llegar a convertirse esa biblioteca en un "autorreferente intelectual".

"Detrás de una biblioteca personal o, por mejor decir, privada, hay mucho más que una mera acumulación ordenada o desordenada de libros. Se deja examinar como una historia y una anatomía intelectual de su poseedor. La posesión es también una categoría cultural y sociológica, ora la consideremos desde el concepto de representación simbólica (...) Si, desde la perspectiva histórica, la biblioteca privada deviene en referente para quienes la estudian, es antes autorreferente intelectual para quienes la van formando", ha puntualizado.