García Montero reivindica el español y lenguas cooficiales ante "imperialismos": "Homogeneizar es un ataque democrático"

Archivo - El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante la presentación oficial del programa cultural 'España País Invitado de Honor' en la Bienal de São Paulo, a 17 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El ministro de Cu - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha reivindicado este lunes el español y las lenguas cooficiales de España frente a los "nuevos modos de imperialismo" y ha advertido de que la imposición de una única lengua supone "un ataque directo a la democracia", al defender la diversidad lingüística como una forma de convivencia y respeto al otro.

"Cuando se pierde el respeto a las lenguas y se quiere homogeneizar con una sola lengua, esto supone un ataque directo a la democracia", ha asegurado García Montero, durante su participación en el acto celebrado en el Congreso de los Diputados con motivo del Día Europeo de las Lenguas, en una conversación mantenida con Mario Obrero, Premio Nacional de Juventud 2023 en la categoría de Cultura.

El escritor ha realizado esta reflexión al advertir de que en la actualidad se está poniendo en duda la "multiculturalidad" y ha alertado frente a los "nuevos modos de imperialismo", poniendo como ejemplo la política de Donald Trump hacia el español en Estados Unidos, después de que la Casa Blanca retirara este idioma de su página web.

"Cuando analizamos de qué manera Donald Trump retiró el español como lengua en la página web de la Casa Blanca y de qué manera dice que es un lenguaje maldito y está en contra de los hablantes de español, nos gusta recordar que hay más de 60 millones de ciudadanos norteamericanos de origen hispano y que la inmensa mayoría de ellos dicen que su lengua materna es el español. De manera que no se está metiendo con España o se está metiendo con México, es que está intentando imponer una dinámica antidemocrática entre sus propios ciudadanos", ha señalado.

En este contexto, García Montero ha defendido que el español puede desempeñar un papel frente al "imperialismo que agrede la multiculturalidad" y ha subrayado que las "lenguas grandes" tienen la responsabilidad de respetar a las "menos grandes". El poeta ha considerado que las lenguas permiten comprender "cuál es la lógica del mundo que lleva a los discursos de odio, a la agresividad, al desprecio".

"Si la libertad deja de ser el respeto a los demás para convertirse en la ley del más fuerte, la igualdad deja de ser la convivencia y la diversidad para convertirse en la homologación y que todos hablen como yo", ha advertido.

EL RECHAZO A LAS LENGUAS COOFICIALES

En este sentido, el director del Cervantes ha asegurado que no comprende que haya personas que se consideren "patriotas" y estén "en contra de la realidad de un Estado con culturas tan importantes como la catalana, la euskera y la gallega". "Decir que defiendes una cosa para maltratarla no tiene sentido", ha afirmado García Montero, para quien esta cuestión responde también a una lógica de "honor democrático".

El poeta ha defendido el bilingüismo y ha puesto como ejemplo los vínculos entre distintas tradiciones culturales españolas, al mismo tiempo que ha recordado la admiración de Federico García Lorca por Rosalía de Castro y la de Aníbal Otero por Lorca para reivindicar que la cultura española es "un tejido de entendimiento" entre distintas tradiciones.

"Lo que hay que pedirle al español es que respete las otras lenguas y pedirle a la gente que comprenda lo maravilloso que es el bilingüismo", ha señalado.

Durante su discurso, García Montero ha puesto de manifiesto que la defensa del español no implica un enfrentamiento con otras lenguas, ya sean nacionales o internacionales.

"Sería yo un imbécil si para defender el español como lengua científica empezara a despreciar el inglés", ha afirmado. "Reivindicar el derecho del propio idioma no significa convertir a los otros idiomas en enemigos, aunque sean mayoritarios", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que una de las tareas del Instituto Cervantes consiste en conseguir que el español sea "no solo el idioma de Cervantes o de García Lorca o de Santa Teresa de Jesús", sino también "una lengua de ciencia y una lengua de investigación".

También ha defendido que esta misma lógica debe aplicarse a las lenguas originarias de América Latina. "Está muy bien que se hable español, pero hay muchos territorios que son bilingües porque el español convive con lenguas originales que hay que respetar", ha apuntado.

"Si es posible llevar esta defensa de la multiculturalidad de las instituciones españolas a las instituciones internacionales, pues sería fundamental. Porque hay un peligro de deterioro de la democracia que es el peligro de la identidad como un concepto hegemónico que considera al otro como enemigo", ha advertido.

"UN TERMÓMETRO" DEL RESPETO CÍVICO

Por otro lado, el director del Cervantes ha considerado que la forma en que una sociedad trata sus lenguas constituye un "termómetro muy claro" de su nivel de respeto cívico y de la manera en que entiende el concepto de "nosotros".

En este punto, ha relacionado la defensa de la diversidad lingüística con su propia concepción de la poesía y de la literatura. A su vez, ha advertido de la importancia de las palabras en un momento en el que, a su juicio, algunos conceptos vinculados a la convivencia están siendo "envenenados".

"Hay que tolerar la opinión del otro y convivir con el otro en la diversidad. Ahora no se utiliza la palabra tolerancia para un respeto a la convivencia, sino para que cada cual haga lo que le dé la gana para poner en peligro la convivencia. Hay que empezar a defender activamente y militantemente la intolerancia contra la violación de derechos humanos, contra la violación de la convivencia pacífica. Y claro, ahí la lengua es fundamental", ha concluido.