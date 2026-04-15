Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, abrirá la Lectura Continuada del Quijote el próximo jueves Día del Libro

Archivo - El ensayista mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes en la edición de 2025 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El autor mexicano Gonzalo Celorio, que fue galardonado con el Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes' en la edición de 2025, será el encargado de abrir la tradicional Lectura Continuada del Quijote el próximo 23 de abril, Día del Libro, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La lectura comenzará a las 18.00 horas y tras las primeras líneas leídas por Celorio, le seguirán distintos representantes de la vida política, social y cultural de España.

A partir de entonces, y a lo largo de cerca de cuarenta horas ininterrumpidas -hasta el sábado, 25 de abril-, el Círculo será el foro en el que los ciudadanos podrán prestar su voz al texto de Cervantes.

Como ya es habitual durante la semana cervantina, se desarrollarán una serie de lecturas dramatizadas y actividades de acceso libre como talleres de escritura, ajedrez, arte urbano, efectos Foley y freestyle, además de propuestas como 'El Quijote en 59 minutos' y 'Conferencia Majara'.

La lectura contará además con las intervenciones de varias sedes del Instituto Cervantes y centros culturales de España en el exterior, junto con diferentes instituciones educativas y colectivos; entre ellos, el Centro de Observación de Espacio Profundo de Robledo de Chavela y desde uno de los buques de la ONG Open Arms.

Ese día también será la entrega del Premio Cervantes, que se celebra todos los años el 23 de abril, coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes. Hasta ahora, únicamente no se pudo celebrar en esa fecha en el año 2020 y 2021, debido a la pandemia de coronavirus.