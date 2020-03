El Instituto Cervantes exhibe la exposición literaria 'Tan sabia como valerosa': "Reivindicar a la mujer es fundamental"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes ha presentado la exposición 'Tan sabia como valerosa. Mujeres y escritura en los Siglos de Oro', que se inaugurará, en este mismo espacio, durante la tarde de este jueves y a la que acudirá el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. La exposición gira en torno a las obras de escritoras desconocidas de los siglos XVI y XVII, una iniciativa cuyo objetivo es "reivindicar el papel de la mujer en la literatura", según ha expresado el director del Cervantes, Luis García Montero, que ha considerado "fundamental" hacerlo.

La muestra contará con 41 manuscritos y libros impresos, cuatro documentos, doce carteles de películas y montajes teatrales, así como el montaje audiovisual 'Caminar, obrar, no parar', con fragmentos de estas adaptaciones. "La exposición invita a conocer y reconocer el trabajo de muchas escritoras desconocidas para gran parte de la sociedad", ha indicado Montero.

En este sentido, la exposición se enmarca en la semana 'El Siglo de las mujeres', organizada por el Instituto Cervantes con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo domingo 8 de marzo. La autoría de las obras expuestas pertenecen a escritoras como Santa Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, María de Zayas o Ana Caro de Mallén, quién fue la primera mujer que vivió de su oficio como escritora, de acuerdo con las palabras de Montero, y de la que, por primera vez, se exhibe el documento de pago del Archivo Histórico de Madrid, donde queda demostrado este hito.

Una petición que ha lanzado Montero ha sido que "se debe hacer un esfuerzo memorístico para que estas artistas no caigan en el olvido". Una tarea que ha sido posible gracias a la Biblioteca Nacional de España (BNE), que colabora con la muestra. La directora del BNE, Ana Santos, ha reconocido que cuando se les ofreció participar en esta iniciativa no dudaron en realizarla porque es una acción que "difunde el valor de la palabra escrita y la lengua". "Si estos ejemplares no se hubieran conservado, a estas autoras nunca se les hubiera reconocido", ha asegurado Santos, antes de añadir que "la palabra escrita en un soporte garantiza la permanencia de la escritura".

A pocos días del 8 de marzo, Santos ha querido ensalzar la figura de la mujer, especialmente la de aquellas que "se atrevieron a dar el paso y escribir", y ha incidido en que la exposición puede servir de referencia para muchas jóvenes que "no se atreven a dar ese paso". "Estas mujeres lo tuvieron mucho más difícil que nosotras. Es importante extender que en momentos difíciles como aquellos, unas cuantas valientes dieron el paso, aceptaron el reto y fueran ellas mismas y se pusieron a escribir", ha subrayado.

A su vez, la comisaria de la exposición, Ana Rodríguez, se ha mostrado ilusionada con la muestra porque "por fin se reconocerá a artistas que lo merecieron" pero la historia "había desterrado" destacando la figura de escritores como Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo. "La historia de las mujeres está en muchos sitios y por fin lo hace en los textos. Solo conocíamos la perspectiva de los hombres en relación a la honra o a las relaciones amorosas pero ahora también podremos descubrir su estilo y su versión", ha comentado.

En definitiva, la mayoría de las autoras que se exponen, en torno al 80 por ciento, fueron monjas porque, tal y como ha explicado Rodríguez, eran las únicas mujeres que tenían tiempo para escribir. "Escribir era una acción de riesgo para mujeres. La mayoría de ellas se dedicaban al cuidado de la casa y de sus familias", ha recalcado.

La muestra podrá visitarse en el Instituto Cervantes de Madrid hasta el 24 de mayo y está dirigido a todos los públicos. Los horarios de visita serán de martes a sábado, de 11.00 horas a 21.00 horas, mientras que los domingos y festivos los horarios serán de 11.00 a 16.00 horas.