El Instituto Cervantes vuelve a unir a María Elena Walsh y a Sara Facio en una muestra con obras originales de ambas

El Instituto Cervantes vuelve a unir a María Elena Walsh y a Sara Facio en una exposición - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes ha inaugurado la exposición 'María Elena Walsh y Sara Facio: la palabra y la mirada', en la que ha vuelto a unir a la autora y a la fotógrafa.

Así, la muestra -que estará disponible hasta el próximo julio- cuenta con algunas piezas clave en la trayectoria profesional de ambas artistas. De hecho, el Cervantes muestra un manuscrito original de las primeras poesías que hizo Walsh en 1946, cuando tenía 16 años.

En el caso de Facio, la sede madrileña de la institución ha colgado varias fotografías suyas -todas originales traídas desde Argentina- en las que retrató a algunos de los personajes culturales más importantes de la época.

Ante su cámara posaron -además de la escritora, que fue su pareja durante los últimos años de la vida de ambas- desde Jose Luis Borges a Julio Cortázar -suya es la mítica fotografía del poeta fumando-, pasando por Mario Vargas Llosa, Gabriel García Máquez, Alejandra Pizarnik, Victoria y Silvana Ocampo o Juan Rulfo.

"Solo una parte de su trabajo, como destacada retratista, constituye una de las aportaciones más sólidas a la construcción visual de la literatura en lengua española. No se limita a fotografiar escritores y escritoras, sino que los acompaña, los interroga, los despoja de artificio", explica el director del Cervantes, Luis García Montero.

La exposición -comisariada por Graciela García Romero y Silvia Mangialardi- se divide en tres, entre las obras y objetos personales de ambas, además de las aportadas por la fundación de las dos artistas.

En el caso de Walsh, son siete apartados los que abordan las distintas fases de su trayectoria vital y profesional. La muestra alberga una carta original a mano del autor Juan Ramón Jiménez y otra mecanografiada en la que recomienda a la argentina para su estancia en Estados Unidos.

Precisamente, Walsh alcanzó pronto el reconocimiento literario gracias a 'Otoño imperdonable' -esta obra también le valió que el autor de 'Platero y yo' se fijase en ella-. Entre los años 50 y 60 y ya con varias obras publicadas, explora su faceta de guionista y de cantante en la televisión.

En Argentina se convirtió en una de las cantautoras más importantes, en especial para el público infantil, con obras como 'Manuelita' o 'Como la cigarra', además de ser una de las pioneras feministas de la época.

Esta faceta la ha explicado García Romero, que ha asegurado que el feminismo no es solo un aspecto de la obra de Walsh, si no que está debajo de todo su trabajo. "Está debajo de toda su obra. Es el gran tema de María Elena", ha añadido.