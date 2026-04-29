Javier Sierra, premio CEDRO 2026: "Estamos en medio de una batalla épica por la defensa de los derechos de autor"

Archivo - El escritor y periodista español y Premio Planeta de novela 2017, Javier Sierra, posa a la cámara de Europa Press, a 16 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). Sierra, que obtuvo el Premio Planeta 2017 por ‘El fuego invisible’, es el único es - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor Javier Sierra ha recogido este miércoles el Premio CEDRO 2026, otorgado por su "contribución a la defensa de los derechos de autor y la cultura escrita".

"Nos enfrentamos a una lucha épica en dos frentes: por un lado, lograr una gestión material, de alcance planetario, de los derechos de autor, que incluya los usos que la IA hace de nuestros libros. Pero, por otro, contener las amenazas a la originalidad y a la libertad creativa a las que están abocándonos los algoritmos que alimentan esa Inteligencia Artificial", ha explicado el periodista.

Sierra ha asegurado que la forma en la que se salga de "ambos desafíos" será lo que dicte "tanto el futuro económico como la solvencia intelectual de la literatura".

En su décimo aniversario, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) ha premiado a Sierra, por haber sido "altavoz contra la piratería", según ha señalado la presidenta de la entidad, Carme Riera.

"Javier ha sido un altavoz contra la piratería, ha reclamado el liderazgo de las Administraciones Públicas en el fortalecimiento de la cultura escrita y ha advertido de los desafíos que la IA plantea para los creadores y para el conjunto de la sociedad. Diez años después, ese compromiso sigue siendo más necesario que nunca, como estamos viendo con el tema de la IA", ha apuntado Riera.