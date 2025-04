Jorge Díaz firma en solitario 'El espía': "Soy mejor escritor después de Carmen Mola y ya era muy bueno"

Aunque no ha leído 'El odio', el libro de Luisgé Martín sobre los crímenes de José Bretón, asegura: "No se debe censurar"

El autor Jorge Díaz, que firma en solitario la novela 'El espía' (Planeta), ha asegurado que el proyecto literario Carmen Mola --seudónimo tras el que están también Agustín Martínez y Antonio Mercero-- le ha hecho ser "mejor escritor", aunque ya era "muy bueno" antes.

"Soy mejor escritor después de Carmen Mola y ya era muy bueno. Imaginaos cómo va a ir ahora. ¿Qué he aprendido con esto? He aprendido a no darme por satisfecho. He aprendido a darle una vuelta más a las cosas y que la primera idea no siempre es la mejor", ha añadido Díaz en un encuentro con los medios este martes en Madrid.

Así, ha apuntado que el trío literario le ha enseñado a no darse por satisfecho con la primera idea por "pereza" y ha agradecido haberse apartado del mundo del audiovisual para escribir novelas y poder tomar sus propias decisiones.

En 'El espía', el autor narra la historia de Isaac Ezratty, un agente alemán de origen judío que fue el responsable del espionaje alemán en Barcelona entre 1914 y 1918, que además retomaría su activoidad en la Segunda Guerra Mundial al servicio de los nazis, a pesar de ser judío. A pesar de ser un personaje real, el escritor ficciona su final, porque Ezratty desapareció en Argentina y nunca se encontró su paradero.

"Los malos me caen bien en las novelas, no en la vida real. Cometo el error de hacerlos muy atractivos (...) A mí, durante toda la novela, los malos me caen muy bien. Entonces, tengo que conseguir que en el último momento, cuando descubres por qué ha muerto, veas que se lo merece", ha reflexionado Díaz.

A pesar de haber reconocido que no quería hacer un 'thriller' histórico, el autor se sirve de personajes reales como Pilar Millán Astray --hermana del fundador de la Legión española, que el propio escritor ha destacado-- o el comisario Manuel Brabo portillo, quien colaboró con el espionaje alemán y formó parte de la "guerra sucia" contra sindicatos arnarquistas españoles en los años 20 del siglo pasado.

Al ser preguntado por la judicialización del libro 'El odio' de Luisgé Martín --en el que el asesino José Bretón confiesa el crímen de sus dos hijos Ruth y José-- y el debate que se ha abierto sobre la "responsabilidad del escritor", Díaz ha asegurado que aunque no le interpela y pese no haber leído el libro, "no se debe censurar".

"Sinceramente, no. No he leído el libro de Luisgé, entonces no tengo un criterio razonable sobre el libro. Puedo pensar lo que piensa cualquier persona en la calle: advertir sobre que no se debe censurar, que se debería publicar. No tengo una opinión concreta. Pero yo he escrito una novela que creo que es respetuosa con todo el mundo... no creo que tenga nada que ver", ha concluido.